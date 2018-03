“No me he quitado a Picasso ni del cuerpo ni de la mente”: Banderas

“Tratamos de no establecer juicios desde el principio. La idea, era contar con toda la información necesaria y que sea el público quien juzgue, no nosotros, aunque efectivamente era un hombre que le gustaba vivir muy fuerte, entre varias relaciones sentimentales, porque él se nutría de su propia vida”.

“Con lo que me quedo de entrar tanto en la vida de Picasso es con su dimensión artística, con su sinceridad extrema, su innovación continua, no sentirse contento nunca lo cual lo lleva a reinventarse día a día.

“Es algo que se sabía pero que no deja de sorprender, y es que como artista, jamás dejó de ser curioso, porque hizo retratos hasta solo horas antes de morir. Esa sinceridad que expresa en su obra se convirtió en un arma de doble filo en su vida cotidiana, porque fue un niño eterno y se resistió siempre a eliminarlo, porque no siente la responsabilidad de ser mayor nunca, al volverse famoso pronto, ser rico pronto, así que sigue siendo ese niño, con lo bueno y lo malo que esto puede ser”.

“Lo que más me costó al interpretarlo fue el propio amor que yo le tengo a Picasso, porque descubres aspectos oscuros de su personalidad que en cierto punto te resistes a abordarlo, pero siempre busqué que lo que estábamos contando fuera tal cual era, con sus blancos y grises. Lo importante siempre es no hacer un juicio moral de mi personaje”.

“Han pasado pocos días desde que terminamos la serie, por lo que no me he quitado a Picasso ni del cuerpo ni de la mente. Ha sido un trabajo exhaustivo desde la recopilación de datos y luego el rodaje, por lo que voy a necesitar un tiempo para salir de Picasso.

Existen muchos malos entendidos sobre comisiones de Malaga que iban a su finca en el Sur de Francia y que no los recibía, pero es que no recibía a nadie, estaba atrapado por su vejez, con una mujer resguardado incluso de sus propios hijos.

“... cuando muere Franco en 1975 y se produce el regreso a España de muchos exiliados..., la verdad me da coraje pensar que el dictador muriera años después de la muerte de Picasso. Me hubiera encantado su regreso dándose un paseo por Malaga y recibiendo el aplauso de su pueblo.

Eso lo vi en mi padre antes de morir, quien tuvo alzheimer, y los recuerdos importantes estaban situados al principio de su vida, cuando no me reconocía a mí, pero si recordaba la caída en bicicleta que tuvo cuando tenía siete años. Esto le ocurría a Pablo Picasso al final de sus tiempos, quien se la pasa recordando a Malaga”.

¿Picasso llega en el momento justo en la carrera de Antonio Banderas?

“Rechacé en algunos momentos el hacer de Picasso en otros proyectos. Era otra etapa de mi vida en la que no sentía que era el momento. Llegó en el momento que tenía que llegar, pero estoy muy cerca de haber terminado el proyecto, así que no puedo ser objetivo”.

Picasso decía que el arte era lo más importante de su vida...

“No soy capaz de pensar que el arte sea lo más importante de la vida como lo decía Picasso, pero luego me contradigo. En el discurso en los Premios Goya le pedí perdón a mi hija, porque siempre digo que lo más importante son mis hijos pero me la paso rodando todo el día, y si eso hace que no dure mucho no importa porque hago lo que me da la gana, porque lo que más temo es llegar a vivir muerto”.

¿Cómo ha sido su vida tras sus problemas cardíacos?

“No he bajado el ritmo. Dejé de fumar, que ha sido el error más grande que he cometido en mi vida el empezar a fumar, porque lo terminas pagando. En la serie, Picasso fumaba muchísimo y me tocó fingir que fumaba, pero mi vida ha continuado con un ritmo importante.

Siempre que te encuentras con la muerte de frente entras en una reflexión y valoras las cosas de otra manera, pero no quiero bajar el ritmo porque la actuación es mi vida y si tengo que morir antes, quiero morirme haciendo las cosas que amo”.

¿Y el teatro?

“El teatro siempre me ha querido mucho pero que yo he abandonado porque el teatro es mi gran pasión por encima del cine, y que ahora tiene más sentido si vemos que el cine se está volviendo todo tecnología y demás, pero el teatro se mantiene casi igual en sus tres mil años de vida con un tío que cuenta una historia y otra persona lo está escuchando, siendo efímero cambia cada vez que inicia la función y por eso, hay que volver a él.

Con esto, Malaga está creciendo culturalmente mucho, por lo que creo que hay que aportar, por lo que ahora tengo un teatro, con dos salas, para producir un teatro profesional en una y otro más pequeño para darle la oportunidad a las nuevas voces y lo alternativo”.