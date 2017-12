Hora de hacer cuentas en el cine

Un síntoma general se mantiene en el séptimo arte colombiano desde hace 15 años: se hacen cada vez más películas nacionales, pero siguen sin tener un público que las vea.

De esto pueden dar cuenta los números del crecimiento del sector a partir de la Ley de Cine (Ley 814 de 2003). La norma impulsó la producción audiovisual local a través de estímulos tributarios y la creación de un Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Se pasó de hacer 4 cintas en 2000 a 42 este año.

Sin embargo, las cifras de exhibición no son tan alagüeñas. Hay un marcado crecimiento en la muestra de cine colombiano y un fenómeno adicional que apunta Pedro Adrián Zuluaga, crítico y jefe de programación del Festival de Cine de Cartagena: se están haciendo más filmes de los que llegan a salas.

Las razones pueden ser varias, entre ellas la calidad (no todo es publicable), el músculo financiero (no hay presupuesto para distribución) o, sencillamente, no les interesa a las exhibidoras (cortos o documentales por ejemplo).

Como lo anotó Pedro Adrián en una reciente columna de opinión, hoy están las condiciones para hacer películas en Colombia, el cuello de botella es estrenarlas. La exhibición y la distribución de producciones nacionales no dependen de iniciativas independientes sino de leyes del mercado y lo que pida el público.

A pesar del crecimiento de las producciones no se puede decir lo mismo de las cifras de asistencia. Hasta el año pasado solo el 7,8 % de espectadores asistieron a ver una película colombiana. No quiere decir que otras como Señorita María, La mujer del animal o La defensa del dragón, que son de un formato menos convencional y una ración más alejada de la televisión y lo comercial, tengan una participación significativa en este porcentaje.

Significa que de ese 7.8 %, que son 4.7 millones de espectadores, la mayoría asistió a cintas de corte popular como El paseo 4 (la más taquillera en todos los tiempos del cine colombiano con 1.650.000 espectadores).

Además de este balance, invitamos a cinco expertos que eligieron para EL COLOMBIANO los mejores cinco trabajos que se estrenaron este año, clasificados en orden de importancia de mayor a menor