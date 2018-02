¿Otro plagio en la película La forma del agua?

Otras acusaciones de plagio

Solo hace unos días, The Guardian y varios medios de comunicación internacionales, publicaron que la película del director mexicano podría ser un plagio de la obra Let Me Hear You Whisper (Déjame oírte susurrar), adaptada a la televisión en los 60 y que sigue la misma línea argumental que la obra de Del Toro.

El argumento de Let me hear you whisper trata de una mujer que trabaja limpiando un laboratorio de biología que tiene recluido a un delfín con propósitos investigativos. Ella trata de rescatar al animal de diferentes formas y desea cambiar la relación del hombre con las otras criaturas que comparten el mundo.

La acusación la hizo David Zindel, hijo del autor de la obra, quien le dijo al diario británico que La forma del agua “claramente se deriva de la historia que escribió mi padre” (ver la obra). Según un vocero de Fox Searchlight nunca vio ese referente.

Otra acusación de plagio de la multinominada cinta, fue por las similitudes de un cortometraje holandes llamado The Space Between Us.

Un miembro del equipo de rodaje dijo que Del Toro tiene una historia muy similar y visualmente muy parecida al cortometraje realizado en el 2015.

Sin embargo rápidamente la Netherlands Film Academy, que produjo el cortometraje, revisó el asunto y concluyó eran similitudes no significativas.

Hasta ahora todas las acusaciones de plagio han sido superadas y el filme sigue su camino.