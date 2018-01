Esta es la alfombra roja de los Premios Sag, volvió el color

Rafa Sarmiento

Comentarista de cine y televisión

Análisis

El martes se conocerán los nominados de los Óscar

Rafa Sarmiento

Comentarista de cine y televisión

“Creo que puede haber muchos títulos que se repitan, de las cintas que hemos visto como nominadas y ganadoras en esta temporada de premios que ya se han entregado como La forma del agua y Tres anuncios por un crimen, por ejemplo. Yo esperaría que la cinta El hilo fantasma (Phantom Thread) de Paul Thomas Anderson y que marca la despedida de un grande de la actuación como Daniel Day-Lewis tenga un poco más de presencia. Me llama mucho la atención y me genera inquietud saber si la cinta Detroit, de Kathryn Bigelow, va a tener eco en la entrega del Óscar, ha sido ignorada por el resto de los galardones y es una película que considero tiene todas las cualidades que son típicas del circuito. También quiero hablar de la cinta El sacrificio del ciervo sagrado (The Killing of a Sacred Deer) de Yorgos Lanthimos. Me parece una película que no han tomado en cuenta y que tiene bastante carácter. A esas dos cintas me gustaría verlas este martes entre las seleccionadas por la academia.

En general las que hemos estado viendo últimamente seguro van a estar entre las nominaciones que estaremos comentando este martes. La transmisión para Colombia será por TNT y también la app del canal a partir de las 8:30 de la mañana”.