La grabación que paralizó a la capital del país

Estallidos, caos y persecuciones de autos son algunas de las imágenes que ha dejado en Bogotá la grabación de la película Mile 22, para la que su principal actor, Mark Wahlberg, vino al país desde la semana pasada.

En medio de la grabación del filme Mark aseguró que se siente complacido de grabar en Colombia esta película, la más reciente de él hasta ahora, después de su participación en All the Money in the World (2017), en la que hizo el papel de Fletcher Chase; y de estar en el elenco de Daddy’s Home, una película de Paramount Pictures que se estrenó en noviembre de 2017.

En el set de Mile 22 Wahlberg manifestó que Colombia es maravillo, y agregó: “estoy descubriendo un país nuevo. Voy a volver a Hollywood a decir qué maravilla que es Colombia”.

El actor, conocido por sus interpretaciones en los filmes Transformers, Ted y The Departed, entre otros, público en sus redes sociales algunas fotografías y videos en las que aparece rodeado del equipo de producción en las calles de la capital del país.

En la más reciente escribió: “trabajando todo el fin de semana en Bogotá”.

El dos veces nominado los premios de la Academia como mejor Actor de reparto (The Departed) y Mejor Película (The Fighter) sostuvo que está fascinado de estar en la nación andina, a la que llamó “un hermoso lugar” y comentó que debido que “la experiencia ha sido fabulosa está deseoso de traer a su familia de vacaciones”.

Mile 22, cuyo rodaje se efectúa en el Centro Internacional de Bogotá, está dirigida por Peter Berg y recrea la historia de un oficial de la CIA, interpretado por Mark Wahlberg, y las dificultades que enfrenta en un país asiático para destruir una temida red de contrabando.

También hacen parte del filme John Malkovich, Lauren Cohan y Ronda Rousey.

Por su parte, Berg se mostró complacido con la experiencia de grabar en Colombia y agradeció el poderse sentir “como en casa”, lo cual ha hecho posible que esta sea “una de las mejores experiencias de su carrera”.

Al tiempo, se declaró sorprendido por el buen nivel del equipo de filmación local, al punto de que “pareciera que se graba en Los Ángeles”.