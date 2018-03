Estos son los superhéroes que venden más entradas a cine

EL UNIVERSO MARVEL REINA ENTRE LAS FRANQUICIAS

The Avengers (2012)

$1.519.479.547

Marvel Studios

Pocos son los aficionados a la franquicia de superhéroes que no se han dejado atrapar por el universo de The Avengers (Los Vengadores). Esta, la más exitosa, tiene como antecedente la buena recepción de Iron Man (2008) y entre los actores que participan están: Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner.

Avengers: Age of Ultron (2015)

$1.408.218.722

Marvel studios

Esta secuela de The Avengers (2012) cuenta con el mismo reparto y la misma dirección de su antecesora (Joss Whedon).

El filme hace parte de la tetralogía de Los Vengadores que se completará este año con Infinity War, otro éxito en taquilla asegurado para Marvel Studios y Walt Disney Studios, la compañía distribuidora. Su presupuesto fue de $250.000.000. Sus ganancias lo quintuplican.

Iron man 3 (2013)

$1.215.392.272

Marvel Studios

Después del buen recibimiento de sus dos antecesoras, Iron Man 3, de nuevo con Robert Downey Jr, inicia la segunda fase del universo de Marvel, que llega hasta Ant Man (2015). El filme contó con la dirección de Shane Black, quien desde eso no ha vuelto a trabajar con Marvel Studios. De los cinco filmes de superhéroes más taquilleros, este es el que menos ha recaudado en EE.UU. $408.992.272.

Black Panther

$1.182.500.528

Marvel Studios

Con un mes y medio en cartelera, Black Panther ya es reconocida como una de las películas más taquilleras en la historia del cine de superhéroes. Su recaudación en EE. UU. ($605,400,52) ha sido la más alta después de The Avengers (2012) ($623.279.547). El filme hace parte de la tercera fase de desarrollo del universo de Marvel y fue dirigida por Ryan Coogler, un joven de solo 31 años.

Captain America: civil war

(2016) $1.153.304.495

marvel studios

Se estrenó el 27 de abril de 2016, fue la secuela de Captain America: The Winter Soldier (2014) y completó la trilogía que comenzó con Captain America: The First Avenger (2011). La película tuvo los mismos directores y guionistas de su antecesora: Anthony y Joe Russo, y Christopher Markus y Stephen McFeely, respectivamente. Cilvil War fue desbancada del puesto número cuatro por Black Panther.