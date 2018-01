Los Globo de oro, 75 años de récords

Parece normal que las estrellas de Hollywood suban al escenario a repartir los Globos de Oro y se aplaudan entre sí. Hasta 1958 eran los periodistas, sí los mismos que eligen a los ganadores, quienes entregaban los premios. Una monótona costumbre que echaron al traste Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis, Jr. cuando irrumpieron en la ceremonia con vasos de whisky en la mano y fumando puros.

Al año siguiente los volvieron a invitar y desde entonces los artistas presentan las categorías en esta gala que hoy llega a su edición número 75.

Sobre los Globo de Oro se dice que como son los primeros premios del año predicen lo que va a pasar en los Óscar. Después de los Globo siguen los Critic’s Choice, el 11 de enero (la elección de los críticos), los SAG’s Awards el 21 de enero (los premios del Sindicato de Actores), el anuncio de los nominados al Óscar el 23 de ese mes, los Independent Spirit (al cine independiente) el 3 de marzo y los premios de la Academia el 4 de marzo.

“Sirve un poco para leer la temperatura con relación al Óscar. Muchos dicen que son la antesala no solo por el tiempo, son un mes antes, sino por que es un espaldarazo de comunicaciones fuerte para las cintas que van a correr esa carrera por una estatuilla dorada”, explica el productor de cine argentino, Axel Kuschevatzky, quien entrevistará a las estrellas para el canal TNT a partir de las 6 de la tarde.

Una diferencia de los Globo de Oro con los demás es que aparte de reconocer lo mejor del séptimo arte, también pone sus ojos en la televisión. Igualmente, separa sus categorías en drama, por un lado, y comedia o musical, por otro. Para Kuschevastzky “es curioso que entreguen un premio a la mejor actuación principal en drama y otro en comedia, mientras que en la categoría de reparto solo hay un elegido”.

Desde que los Óscar decidieron incluir más de cinco filmes nominados a mejor película, explica el productor de El secreto de sus ojos, se parecen a los Globo. “Eso sí, no se puede olvidar que los premios son el resultado de una mirada subjetiva, hay alguien decidiendo que un proyecto tiene más relevancia que otro y eso es siempre discutible”, agrega.

Este año la cinta más nominada es la del director mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua, que en Colombia se estrenará el próximo 18 de enero. Aspira a 7 globos y como antecedente se llevó el León de Oro en el pasado Festival de Cine de Venecia.

Para la crítica de cine del diario La Nación de Argentina, Natalia Trzenko, “sería un premio más que merecido para Del Toro que está destinado a llevarse varios Óscar este año”. En cuanto a la televisión, la miniserie Big Little Lies compite por 6 premios.

En la sección de Mejor Película Extranjera solo hay una latinoamericana en competencia, la chilena Una mujer fantástica del director Sebastián Lelio y producida por los hermanos Larraín. “Aquí soy imparcial por mi relación cercana con Juan de Dios y Pablo Larraín. Quiero que gane Chile”, concluyó Kuschevastzky. Trzenko, en cambio, piensa que la ganadora debería ser la sueca The Square. Sin embargo, cree que la sorpresa la puede dar el filme de Angelina Jolie, First they killed my father, que compite por Camboya.

Estos premios pintan distinto. Estarán marcados por los escándalos sexuales y las protestas contra el acoso y la inequidad de género en la industria ...