La forma del agua lidera nominaciones al Óscar

Su película La forma del agua, actualmente en cartelera en nuestro país , consiguió 13 nominaciones a los premios de la Academia, casi supera el récord de Titanic, La la land y All about eve que consiguieron 14, pero podría ganarle a Titan ic, Ben Hur y El señor de los anillos que tienen el récord de las más ganadoras con 11 estatuillas doradas.

Mejor documental Abacus: Small Enough to Jail Faces Places Icarus Last Men in Aleppo Strong Island

Mejor cinta extranjera

Chile - Una mujer fantástica

Libano - The Insult

Russia - Loveless

Hungria - On Body and Soul

Suecia - The Square

Mejor maquillaje y peinado

Las horas más oscuras

Victoria & Abdul

Extraordinario

Mejor música original

Dunkerque

El hilo fantasma

La forma del agua

Star Wars: El último Jedi

Tres anuncios por un crime

Mejor canción original

Mighty River de Mudbound: el color de la guerra

Mystery Of Love de Llámame por tu nombre

Remember Me de Coco

Stand Up For Something de Marshall

This Is Me de El Gran Showman

Mejor producción

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

Las horas más oscuras

Dunkerque

La forma del agua

Mejor edición de sonido

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: El últimoi Jedi

Mejor mezcla de sonido

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: El último Jedi

Mejores efectos especiales

Blade Runner 2049

Guardianes de la galaxia 2

Kong: la isla calavera

Star Wars: El último Jedi

La guerra del planeta de los simios