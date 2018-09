Netflix abrirá el Festival de Cine de Toronto

Es la primera vez que se abre un festival, exhibidor de películas destinados para teatros, con una producción de una plataforma por streaming.

La producción original de Netflix, Outlaw King, abrió este jueves el Festival Internacional de Cine de Toronto, pocos meses después de que la plataforma de transmisión en línea boicoteara el Festival de Cine de Cannes.

Es la primera vez que una producción de una plataforma como Netflix se presenta en la inauguración de uno de los grandes festivales de cine del mundo.

La película no se exhibirá después en los cines, sino que estará reservada para los suscriptores de Netflix, quienes podrán verla desde el 9 de noviembre.

Netflix había hecho un debate en el Festival de Cannes, cuyos organizadores requieren que las películas seleccionadas respeten una particularidad: un período obligatorio de tres años entre la proyección en salas y la difusión en una plataforma de video por suscripción.

“Elegimos la mejor película que pudimos encontrar para estar a la altura de lo que queríamos para la noche de la apertura”, dijo Cameron Bailey, director del festival de Toronto.

“Es una gran epopeya, una historia emocionante de Robert Bruce, contemporáneo de William Wallace, a quien las audiencias podrían recordar de Braveheart”, agregó Bailey sobre Outlaw King.

Rodada en Escocia, reúne al director David Mackenzie y al actor de Hell or High Water, Chris Pine, quien encarna al rey escocés del siglo XIV, Robert Bruce.

La historia épica de su lucha por recuperar el control de Escocia después de ser proscrito por Inglaterra, cuenta además con la estrella Aaron Taylor-Johnson (también en el festival con la película A Million Little Pieces), Florence Pugh y Billy Howle.

“Creo que la gente estará encantada de ver películas de la mejor manera en que puedan presentárselas, que es en un gran teatro antiguo, con un sonido increíble”, dijo Bailey.

“Pero si la película viene de un servicio de streaming, está bien”, agregó.

Aún más de Netflix

Para el director de la 43ª edición del Toronto International Film Festival (TIFF), que una cinta sea producida por una plataforma como Netflix no es un criterio de exclusión en sí mismo.

Plataformas como Netflix, Amazon y Hulu “apoyan a algunos de los mejores talentos por estos días”, dice Bailey. “Y realmente apreciamos (...) la capacidad de los cineastas para hacer las películas que quieren hacer”.

Esta no es la primera vez que se proyecta una película de Netflix en el TIFF. Mudbound: el color de la guerra, de Dee Rees, y First They Killed My Father de Angelina Jolie, se proyectaron en Toronto el año pasado, y Netflix también recogió los derechos de varias otros filmes del festival.

Este año, TIFF también proyectará las de la plataforma de streaming Roma del director de Gravity, Alfonso Cuarón, así como también 22 July, de Paul Greengrass, sobre el ataque terrorista más letal de Noruega, y el thriller de Jeremy Saulnier, Hold the Dark.

Es probable que todas ellas eviten los cines

Más de 300 largometrajes y cortometrajes de 74 países se exhibirán del 6 al 16 de septiembre en la 43ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto.

El chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar este año a mejor película extranjera por Una mujer fantástica, estrenará el viernes Gloria Bell, una versión en inglés y protagonizada por Julianne Moore de su cinta Gloria (2013), galardonada con un oso de Plata en Berlín.

Se destacan también en la propuesta de esta edición documentales biográficos del legendario compositor y productor de música estadounidense Quincy Jones, el maestro sueco Ingmar Bergman y la cantante María Callas.

Para los fanáticos del cine político, Michael Moore regresará con una crónica de las elecciones estadounidenses de 2016 y de la presidencia de Donald Trump en Fahrenheit 11/9, una especie de secuela de su éxito de 2004 Fahrenheit 9/11 sobre la presidencia de George W. Bush.

A lo largo de los años, varias películas aclamadas públicamente en Toronto, como Moonlight de Barry Jenkins en 2017, se han coronado con el Óscar.

Algunos filmes que se proyectarán en Toronto como A Star is Born con Lady Gaga, First Man (El primer hombre en la luna) con Ryan Gosling en el papel del astronauta Neil Armstrong, o The Sisters Brothers de Jacques Audiard con Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhaal, ya se han presentado en otros festivales, entre ellos la reciente Mostra de Venecia.