¿Qué pasó con Pájaros de Verano que no fue nominada en los Óscar?

Las apuestas estaban divididas pero las reseñas de cerca de 50 portales dedicados a la crítica y la revisión de películas daban a la colombiana Pájaros de verano el quinto lugar para pasar en los Óscar a la categoría de Mejor película extranjera. No fue así.

Para Rafa Sarmiento, comentarista de los premios en la transmisión de TNT había tres cintas fijas en esta categoría que efectivamente lograron su nominación: Japón con Shoplifters: México con Roma y Polonia con Cold War. Los otros tres lugares podían conseguirlos cualquiera de las 6 cintas restantes. Y alcanzaron Alemania con Never Look Away y Líbano con Capernaum que ya previamente habían sido nominadas en la misma categoría en los Globo de Oro.

“La competencia fue fuerte y seria”, precisó el profesor de cine Carlos Mario Pineda y añadió que entre las nueve nominadas y al lado de Cristina Gallego y Ciro Guerra (directores de Pájaros de verano) aparecen, además de Alfonso Cuarón, directores con muchos premios previos en sus obras anteriores como Paweł Pawlikowski o Hirokazu Koreeda.

Incluso Pawlikowsk y Cuarón consiguieron un hecho histórico en los premios y es que dos directores de películas no habladas en inglés estén nominados en la categoría de Mejor director para estos premios.

No demeritar la cinta colombiana

Jerónimo Rivera, profesor de cine de la Universidad de la Sabana considera que lo hecho por Pájaros de Verano es muy meritorio y que la competencia era realmente muy dura: “fue más dura que nunca. Dos de las nominadas en la categoría estuvieron en otras categorías (la polaca y la mexicana) y Roma es la sensación del año”.

El hecho de que Pájaros de verano haya llegado a la lista corta, de 9 prenominadas, sobre 87 películas que llegaron a la Academia es muy valioso, “Hay que entender que esta categoría es como un mapamundi. ‘Roma’ copó el cupo de Latinoamérica”, precisa el crítico de cine de El Colombiano, Samuel Castro quien añade que el hecho de salir a exposición al mismo tiempo que Roma fue una cuestión de mala suerte para la cinta nacional.