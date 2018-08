¿Qué tiene que ver una colombiana con Hasta la vista, baby?

Con 31 años ha tenido un crecimiento tan vertiginoso que ni ella misma se la cree. “Muy rápido e inesperado, estoy intentando no llenarme de expectativas”. Por ahora, está terminando el rodaje en España y entre sus proyectos está seguir dándole visibilidad al cine latinoamericano.

“El contacto llegó a través de mi mánager María Clara López, después de muchos meses en los que habían estado buscando el personaje en varias ciudades de Estados Unidos y Europa.

Decidieron revisar en Latinoamérica, me mandó la audición y yo me grabé un video desde Cartagena y lo enviamos por cumplir con el requisito pero, realmente, sin esperar que fuera a pasar algo. Sorprendentemente les gustó y quisieron verme otra vez, luego tuve una entrevista por internet con el director y luego dos viajes para hacer la prueba personalmente con los otros actores. En total fueron dos meses en el proceso para que finalmente me llegara la noticia”.