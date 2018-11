Robin Hood, un héroe sin superpoderes

A diferencia de la mayoría de héroes del cine y de los cómics, Robin Hood no llegó de otro planeta, no es mutante, tampoco lo picó un insecto que le dio poderes sobrenaturales y mucho menos usa una máscara para ocultar su identidad.

De este arquero se viene hablando en la literatura desde el siglo XIV, mientras que el primer dibujo animado se remonta a 1936. Desde siempre se ha partido de la idea de que el personaje es real, pero que sus hazañas fueron construidas a partir de las aventuras de los leñadores ingleses que robaban las caravanas de los nobles ingleses.

Sobre la historia, el protagonista Taron David Egerton afirmó, en entrevista con Infobae, que como la película ha sido contada tantas veces buscaron que las historias de fondo fueran diferentes. “No queríamos hacer versiones”.

En ese mismo sentido se manifestó el director Otto Bathurst. “Esta cinta no tiene nada que ver con ninguna de las otras de Robin Hood que se han hecho. No las vi, no me influenciaron en lo absoluto. La versión que hicimos es completamente diferente a cualquier cosa que hayan visto antes”, añadió en una entrevista para ABC de México.