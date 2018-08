Sin excusas para ver cine colombiano

“La historia me la contaron en la isla. Me parece que es uno de los pocos países que se ha quedado en su cotidianidad y forma de ser. Es un país que ha luchado y soñado como los personajes protagónicos que muestran las grietas del amor”.

“En realidad no hubo inconveniente, la película tenía interés por parte de los distribuidores. Consideramos que no queríamos pagar la cuota VPF (Virtual Print Fee) que cobraban los exhibidores porque ya la habíamos pagado con los estímulos de la Ley de Cultura. Por primera vez hicimos una película en la que no debíamos plata al final, por eso nos parecía que no debíamos adquirir una deuda para que la película saliera a salas. Ahora, por fortuna, a partir del 1 de julio no hay ese cobro”.

Presupuesto: 500 millones de pesos.

Género: comedia

Sinopsis: Dino González, un peluquero de día y músico de noche sobrevive en las calles de Bogotá mientras intenta descifrar el amor.

¿La define como comedia?

“Es una parodia de los mundos en los que he tenido que trabajar. La construí partiendo de mis experiencias, de lo que somos pero no asumimos: tenemos que hacer algo para sobrevivir y lograr lo que soñamos. La música es el motor de la cinta, no solo como banda sonora”.

¿Por qué dio el salto a la dirección?

“Quería realizar. No es que me propusiera ser director, aunque me guste y me parezca un reto. Quería que la dirigiera otra persona pero no se dio; a los que invitaba no podían. Algún día un gran maestro, Mario Rivero, me dijo que la debía dirigir yo. Me dejó con esa espina que te dejan los que saben”.

¿Y cómo lo sintió?

“Bien, me gusta pero también lo padecí. Eso trae su carga. Es un trabajo muy exigente y al mismo tiempo estás en una zona de responsabilidades y expectativas muy grandes”.

¿Cómo fue el trabajo con Dago García?

“Dago es mi productor asociado. Le estaré agradecido porque me apoyó en un momento clave. Es un tipo que apoya la gente que hace películas. Entiende que el cine colombiano va para adelante”.

¿Qué sigue en su carrera?

“Vamos a ver cómo me va con esto. Seguiré con el teatro, la música hasta donde tenga gasolina. Con las películas tengo curiosidad de ver cómo el público recibe esta”.