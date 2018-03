Los diez momentos en los que Hawking fue una estrella de la pantalla

“Recuerda mirar siempre a las estrellas y no abajo, a tus pies”, decía el científico británico. Su vida fue llevada a la pantalla grande en dos ocasiones, realizó algunas series, e hizo varios ‘cameos’ (apariciones reales en pantalla) para diferentes producciones.

Stephen Hawking apareció en varios capítulos de la serie de televisión Los Simpson como son “They saved lisa’s brain”, “Dont fear the Roofer”,”Stop or my dog will shot!”, “Elementary School musical” y en la décima edición del especial “La casa del terror”. Apareció en la sexta temporada de Star Trek, episodio “The Next Generation”, mientras jugaba al póquer con Data, protagonista de la serie, y las representaciones holográficas de Isaac Newton y Albert Einstein.

En Futurama, serie del mismo creador de Los Simpsons, Matt Groening, se interpretaba a sí mismo y en Los padrinos mágicos, serie cómica de televisión creada por Butch Hartman, era contratado por Remy para ayudar a Timmy y así comprobar que 2+2=5 era correcto.

La simulación holográfica en Star Trek: