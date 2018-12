The Favourite, la más nominada en los Critics’ Choice Awards

Entre las producciones de televisión hay tres series con cinco nominaciones: The Americans, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story y Escape at Dannemora. Los premios serán entregados el 13 de enero de 2019.

Mejor película

Black Panther, BlacKkKlansman, The Favourite, First Man, Green Book, If Beale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, Roma, A Star Is Born y Vice.

Mejor actor

Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe ( At Eternity’s Gate), Ryan Gosling (First Man), Ethan Hawke ( First Reformed), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y Viggo Mortensen (Green Book).

Mejor actriz

Yalitza Aparicio (Roma), Emily Blunt (Mary Poppins Returns), Glenn Close (The Wife), Toni Collette (Hereditary), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born), • Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Mejor director

Damien Chazelle (First Man), Bradley Cooper (A Star Is Born), Alfonso Cuarón (Roma), Peter Farrelly (Green Book), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlacKkKlansman) y Adam McKay (Vice).

Mejor película de acción

Avengers: Infinity War, Black Panther, Deadpool 2, Mission: Impossible – Fallout, Ready Player One y Widows.

Mejor comedia

Crazy Rich Asians, Deadpool 2, The Death of Stalin, The Favourite, Game Night y Sorry to Bother You

Mejor actor en Comedia

Christian Bale (Vice), Jason Bateman (Game Night), Viggo Mortensen (Green Book), John C. Reilly (Stan & Ollie), Ryan Reynolds (Deadpool 2) y Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You).

Mejor actriz en Comedia

Emily Blunt (Mary Poppins Returns), Olivia Colman (The Favourite), Elsie Fisher (Eighth Grade), Rachel McAdams (Game Night), Charlize Theron (Tully) y Constance Wu (Crazy Rich Asians)

Mejor película de ciencia ficción/terror

Annihilation, Halloween, Hereditary, A Quiet Place y Suspiria

Mejor película extranjera

Burning, Capernaum, Cold War, Roma y Shoplifters

Mejor drama en TV

The Americans, Better Call Saul, The Good Fight, Homecoming, Killing Eve, My Brilliant Friend, Pose y Succession.

Mejor comedia en TV

Atlanta, Barry, The Good Place, The Kominsky Method, , The Marvelous Mrs. Maisel , The Middle, One Day at a Time y Schitt’s Creek

Mejor actor serie drama

Freddie Highmore (The Good Doctor), Diego Luna (Narcos: Mexico), Richard Madden (Bodyguard), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Billy Porter (Pose), Matthew Rhys (The Americans) y Milo Ventimiglia (This Is Us).

Mejor actor serie comedia

Hank Azaria (Brockmir), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (he Kominsky Method), Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Jim Parsons (The Big Bang Theory) y Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine).