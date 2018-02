Las mejores películas de la dupla Tom Hanks - Steven Spielberg

El director y productor Steven Spielberg logró reunir por primera vez en una película a Tom Hanks y Meryl Streep, para el rodaje de The Post (Los oscuros secretos del Pentágono), una de las cintas más esperadas en esta temporada.

Resulta curioso que ambos actores, los dos con gran reconocimiento y éxito en el mercado cinematográfico, compartan set por primera vez, algo que sí han hecho en varias ocasiones Hanks y Spielberg. Será la primera vez que Meryl Streep esté bajo las órdenes del afamado director.

La historia está ambientada en los años 70 y gira en torno a la lucha del periódico The Washington Post por publicar los llamados “Papeles del Pentágono”, unos documentos secretos donde se demostraba que el gobierno había estado mintiendo sobre la Guerra de Vietnam. Este tema sobre la libertad de prensa cobra validez en la actualidad, no solo en países en conflicto, sino en Estados Unidos, donde los medios han sentido una fuerte presión y constante críticas del presidente Donald Trump.

Meryl Streep interpreta a la directora y máxima accionista del The Washington Post, mientras que Hanks personifica a uno de los editores. Entre ambos hay roces y discrepancias, que deben solucionar mientras compiten con sus colegas de The New York Times para ver cuál de los dos medios revela primero los archivos.

