La triunfadora en los premios Bafta no fue La forma del agua

Este sería el segundo Óscar para el británico McDonagh, quien en 2006 recibió el premio de la Academia de Hollywood a mejor cortometraje por Six Shoote r.

Así quedó la lista de ganadores de las categorías más significativas de los Bafta:

Mejor película:

Tres anuncios por un crimen

Mejor director:

Guillermo del Toro (La forma del agua).

Mejor actor:

Gary Oldman (Las horas más oscuras).

Mejor actriz:

Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen).

Mejor actor secundario:

Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen).

Mejor actriz secundaria:

Allison Janney (Yo, Tonya).

Mejor interprete revelación:

Daniel Kaluuya (Huye).

Mejor guion original:

Martin McDonagh, por Tres anuncios por un crimen.

Mejor guion adaptado:

James Ivory, por Llámame por tu nombre.

Mejor película británica:

Tres anuncios por un crimen.

Mejor película de habla no inglesa:

The Handmaiden (Corea del Sur).

Mejor documental:

I Am Not Your Negro.

Mejor película de animación:

Coco.