Una paisa protagoniza una película polaca

Su protagonista es la actriz paisa Andrea Otálvaro. A los 10 años comenzó a estudiar en la academia Efraín Arce Aragón, tuvo un grupo de teatro en el colegio San José de Las Vegas y luego estudió actuación en la Universidad de Antioquia. A los 17 años se fue a estudiar en la academia de artes escénicas HB Studio en Nueva York (“allá me di cuenta que no era nada fácil”).

El rodaje fue de 38 días, aunque estuvo un mes de preparación aislada. Estudiaba las escenas en el guión con el director hoja por hoja. Además tenía una entrenadora que le ayudaba a afinar el inglés.

El director de la película resultó con ella más exigente, le pedía solo cosas a ella. Le pedía aislamiento y una actitud de preparación con el personaje.

“Me decía que no hablara con mi familia, ni con gente de Colombia; que me aislara y algo que me impresionó mucho: que tratara de no reírme. Incluso me pidió escribir un diario desde Colombia, el cual revisaba diariamente”, comenta Andrea.

‘Catalina’, el personaje, es casi un opuesto a Andrea Otálvaro. Su actitud es diametralmente opuesta: cabizbaja, triste, angustiada, sola. A pesar de esto, aunque fuera un entrenamiento difícil, la actriz cree que valió la pena para llegar a la construcción del personaje.