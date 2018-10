¿Y qué tan buen escenario es Medellín?

Lina Botero

Secretaria de Cultura Ciudadana

“Antes que apoyar o no, frente a las películas o las canciones que tocan el narcotráfico, la misión de la administración no es prohibir sino contar la otra versión. No vamos a negar nuestra historia ni que tuvimos unos años terribles. Lo que la Alcaldía quiere hacer es narrar el otro lado, no la de los victimarios como sucede hasta hoy, sino el de las víctimas, de los héroes que dieron su vida por la verdad y por la honestidad. El enfoque frente a este tema, más que prohibicionista, es hablar de esa otra Medellín, que ha querido transformarse y que ha dado grandes pasos, pero que todavía tiene muchísimos retos frente a esa historia que tuvo, especialmente en las décadas de los 80 y los 90. Hoy debemos contar ese otro lado que no se ha mostrado. Son relatos que tienen un pasado, un presente y, por supuesto, un futuro”.