A este “profe” no lo conocen en Medellín, pero en su barrio es todo un líder

Una tía, unos primos y la madre de John Dairon Moreno son profesores, por eso él dice que no pudo haberse dedicado a una labor distinta; simplemente fue premonitorio. Así tenga diploma de diseñador gráfico, lo que él disfruta es ser una especie de cupido que enamora a sus estudiantes del arte, la clase que enseña.

Dairon tiene 44 años y es profesor en la institución educativa José Horacio Betancur en el barrio La Loma, San Cristóbal, el mismo corregimiento en el que vive. Allá llegó después de pasar por otros colegios como Ciudadela las Américas, entre los barrios Santander y París; el Samuel Barrientos Restrepo, en la Comuna 13, e instituciones de otros municipios, entre ellos Envigado y Concordia.

En todos ha tenido un propósito: enseñarles a los jóvenes entre los grados sexto y once que el área artística no es una materia de relleno ni un comodín para que los docentes completen las horas laborales que deben cumplir.

Y como no es nada de eso, les cuenta lo que sí es: una oportunidad de crear con libertad, de expresarse y de creer que “la buena actitud en la vida”, dice él, contribuye positivamente en su formación. Así fue como no se volvieron a escuchar entre sus alumnos comentarios como “no soy capaz o no tengo talento para eso” y , al contrario, han resultado enamorándose de las artes plásticas, como la pintura o el dibujo porque comprendieron que “todos tienen destrezas”, señala el profesor.

Una vez en el coliseo de la institución en la que trabaja el piso de cemento se cubrió con telas. Algunos estudiantes se acostaron sobre ellas para que otros trazaran sus siluetas; luego las pintaron, una quedó llena de formas de manos, otra representaba a una bailarina. Cada joven era el personaje central de su obra “desde sus sombras, lo que reflejaban, lo que ocultaban, lo que eran”, cuenta el maestro.

Ese es solo uno de los ejercicios que han hecho. Ahora tiene 36 estudiantes y la producción artística es basta. Dairon los califica y siempre son buenos, señala; unos se destacan tanto que él les pone las letras e x p, que quieren decir que están de exposición.