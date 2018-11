Delcy le canta a su voz: desde la lírica y el pop

Ha sido su voz la que le ha permitido a Delcy mimetizarse, adaptarse y retarse cuanto ella ha querido. No quiere que la encasillen, no le gusta encajar.

La antioqueña es una soprano lírica, aunque también se ha lucido en la música andina: se llevó el Gran Premio en el festival Mono Nuñez en 1998. Ha interpretado óperas y pasillos, bambucos y piezas académicas. Ahora está incursionando en la lírica pop, una apuesta por fusionar su técnica con el género.

Antes de presentarse en elegantes escenarios, ella caminaba entre los cafetales, recogía guayabas y correteaba animales en su natal Santa Rita de Ituango. De la música sabía poco y nunca se había planteado la posibilidad de ser cantante porque no sabía que cantaba.

Se dio cuenta de ese potencial ya en la adolescencia, cuando una maestra de canto la amenazó con una mala nota si no se animaba a participar en una de las clases de música. Como ella no quería afectar su promedio, cantó. Todos sus compañeros se sorprendieron tanto como ella.

Fuera de su tierra

Delcy Yanet Estrada empezó a participar en competencias escolares hasta que se volvió una especie de figura reconocida en el pueblo, pero eso llegó a ser peligroso. “En esa época los que mandaban eran los guerrilleros y hubo uno que se enamoró de mí, o eso dice mi mamá. Yo con 15 años no lo identificaba como tal”, cuenta.

El hombre la grababa cuando cantaba en público, buscaba hacerse su amigo y mandaba a otros guerrilleros armados a buscarla a su casa.

Sus papás empezaron a preocuparse mucho por ese interés desmedido y temían que la quisieran reclutar. Apenas Delcy terminó el colegio, la mandaron a Ituango a vivir con un familiar.

Tú, mi voz

Cuando pasó el riesgo, su voz la llevó a Medellín, presentó las pruebas para entrar a estudiar canto en la Universidad de Antioquia y pasó. Terminó su carrera y se enamoró del canto lírico.

Si bien ya había grabado otros álbumes, ella quería un sello propio y este año lo encontró en Tú, mi voz (2018).

El repertorio del disco incluye piezas líricas como Caruso de Lucio Dalla y el Ave María, y también en dos éxitos de los ochenta como Your Love de The Outfield y Here Comes The Rain Again de Eurythmics.

Además, contó con dos composiciones originales: Take Me y Tú, Mi Voz, que fue una obra que Delcy creó en honor y agradecimiento a su instrumento, a la voz que la acompañado por todo lado y no la ha abandonado.