Los insumos de este artista, paisa de crianza, son pelos de perro y comida

Algunos críticos han definido el arte de Mateo Blanco como contemporáneo, otros lo ponen como art entertainment (arte de entretenimiento). Él prefiere decir que lo que hace es el arte de Mateo Blanco.

Ahora vive en Florida, Norteamérica. Tiene cerca de 20 obras ubicadas en el Museo de Ripley o Museo de Cera, que alberga reproducciones de íconos culturales y personajes de ficción.

Una de ellas, Leonardo, es una tortuga ninja hecha con más de 600 rollos de lana y de casi dos metros de alto. Ahora se exhibe en el centro comercial WAFI, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, disponible hasta el 30 de noviembre.

“El de Leonardo ha causado mucho impacto porque es un personaje reconocido de las Tortugas Ninja, la serie de los 80. Un niño, un joven o un mayor podría reconocerlos de inmediato”, comenta.

Esta obra se exhibió durante cuatro años en el Museo de Ripley, en Carolina del Sur. También se ganó un lugar en el libro Impossible Amazing! publicado por Ripley’s Believe It or Not! en 2015.

Lo que sueña

El artista nació en Miami, aunque a los 6 años se fue a vivir a Medellín; de ahí su acento paisa marcado. Estudió primaria y bachillerato, primero en el colegio Leonardo DaVinci –donde nació el amor por la ópera y las artes– y luego en el colegio José María Berrío.

También estudió con “personajes fascinantes”, que admira y le dieron referentes para su vida, como Débora Arango, de la que fue alumno y amigo. También aprendió a hacer murales con la maestra Lola Vélez.

Apenas terminó el bachillerato, en 2000, regreso a Orlando, Estados Unidos, donde ahora vive. En ese país conoció a Jasper Johns, uno de los grandes del pop art. Más adelante estudió en México con Arturo Estrada, amigo de Diego Rivera y ayudante de José Clemente Orozco. “Me nutrí de todos ellos, aunque mi abuela también me ayudó mucho: Lucía Escobar, que pintaba al óleo, me ayudaba mucho”.

Íconos

Por su familia y la gente que lo rodeaba recibió una influencia clásica del arte. Ahora dice que hay que seguir adelante con ideas propias y armarse una forma auténtica de ver la vida. “Sobre todo con Débora, aprendí a hacer arte con el alma”, y eesto le ayudó a encontrar un estilo.

Mateo disfruta del arte y de los museos, pero siente que, de cierta forma, estos se alejan de la gente. De esta forma decide retratar superhéroes de Marvel, personajes que han atravesado por lo menos tres generaciones.

Elaboró propuestas más llamativas en materiales no convencionales: maní, pelos de perro, azúcar, chocolate, lana.

De hecho, una de sus obras más vistas fue un retrato hecho en maní de Jennifer Lawrence. Mateo recuerda los cánones del arte que había aprendido en la escuela, pero quería hacer un cuadro en sepia. “Mientras comía maní en un juego de béisbol, veía el sepia dorado de cada bocado y las tonalidades del maní. Ahí me lo imaginé todo”.

Para él, cualquier material puede ser inspirador. “El pelo de los perros me parecía precioso; veía que en las peluquerías lo botaban y pensé en hacer un retrato de John Lennon en Nueva York”.

También hizo una escultura de un camión de FedEx con pelo de perro, una obra que se exhibe actualmente en el zoológico de Memphis.