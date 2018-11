Lenny Kravitz se presentará en Colombia en marzo

Uno de los roqueros más influyentes de la década de los noventa, Lenny Kravitz, llegará por primera vez a Colombia. Se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 23 de marzo de 2019 con su álbum Raise Vibration, publicado en septiembre de este año.

Su visita al país estará marcada por ser un recuento de una carrera que ya bordea los 30 años y que llega con una producción que integra canciones como Low e Its Enough, que dan cuenta de que sus raíces siguen siendo las mismas a pesar del paso del tiempo.

El intérprete de Are You Gonna Go My Way, Fly Away y Again ha tenido nueve nominaciones a los premios Grammy y recibió cuatro de esos premios: todos ellos por Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock.

El cantante nacido en Nueva York tiene fuertes influencias del soul y el funk en su música, ha grabado 10 álbumes de estudio y ha participado en diferentes producciones audiovisuales como Los Juegos del Hambre y Preciosa.

Aún no hay información precisa sobre el costo de la boletería, pero pronto estará disponible en el portal Tu Boleta.