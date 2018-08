Los 40 años del Mamm se celebra intensamente

El horario es de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Habrá una visita especializada para conocer cómo se produce una exposición a cargo del equipo de curaduría a las 4:00 p.m.

El 1 de septiembre habrá atención de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. La programación comenzará con una visita a las 10:30 a.m., seguido de un taller de lectura infantil Paramá Parapá a las 11:00 a.m. En la tarde habrán tres estaciones creativas de estampación –fanzine y pintura en piedras– y tres visitas por las exposiciones a las 2:15 p.m., 4:15 p.m. y 6:15 p.m.