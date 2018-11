Verano Brisas Brisas, el navegante sin timón

Me niego a aceptar que se escribe poesía. Se escriben poemas”.

“Cualquier definición es válida porque es la presencia que sentimos del mundo, es inefable e intangible. Autónoma en sí misma. La poesía no necesita del poeta ni el poema; se podría acabar la humanidad, el sistema solar, pero mientras haya universo habrá poesía.

A Verano le gustan las rutinas porque le ayudan a crear disciplina. Ahora, por ejemplo, se encuentra releyendo la Historia de la humanidad de la Unesco, una compilación de 12 tomos, cada uno de 700 páginas. “No me siento especialista en nada, soy muy curioso y me gusta saber”, explica.

“Yo viví en el mar, uno muy diferente al de Santa Marta y El Rodadero. No lo conocí de turista sino de una manera afectiva y visceral; me enfrenté con el mar. Fui copiloto de avión y navegante en Bahía Solano. De ahí viene

¿Por qué se llama Verano Brisas?

“Se fue incubando con el tiempo. Nunca me sentí cómodo con mi nombre, sentía una imposición arbitraria de mi familia. Me revelé de muy pequeño a esa vida”.

Se le nota muy vigoroso a sus 80 años

“Pero no creas, prácticamente he vivido tres eras geológicas: la edad de piedra, la industrial y ahora la digital. En una sola vida he tenido varias transformaciones y eso marca”.

De hecho es muy activo en redes sociales

“Tengo casi mil poemas grabados. Aprendí a hacer videos caseros, los monto en películas y los subo a Youtube para compartirlos.

Para mí la tecnología es maravillosa y no gano un solo peso. Pero hoy publicar un libro físico es complicado. Además ¡ahora uno qué hace con un libro!”

Pasando por tantas eras, ¿qué es lo que sigue?

“La vida la veo de una forma muy racional y pragmática, a pesar de ser poeta. No creo en supervivencias, ni energías. No tengo esas inquietudes metafísicas, a pesar de que en mi literatura las trato”.