El mundo doble de Ana Patricia Palacios

Como sucede generalmente con los artistas contemporáneos, el trabajo de Ana Patricia no se excluye a un único soporte o técnica: el video, la escultura, la fotografía, la pintura y el dibujo son parte de sus formatos.

“Llegué en 1986 a trabajar a la Escuela de Bellas Artes hasta 1990. El mundo se me abre y me doy cuenta que no solo existe Colombia sino que el mundo está lleno de noticias, novedades e historias increíbles. Esa época se refleja mucho en mi trabajo porque empiezo a trabajar en paisajes y cartografías”.