Esos señores narizones que dibuja Tute

Se llama Juan Matías Loiseau, pero así solo le dice su vieja. De resto es Tute, que viene de Matute. Fue en la escuela cuando un compañero le cambió el nombre.

Es viernes. En Argentina son las 8:00 de la noche. En Colombia son las 6:00. En la viñeta de ese día hay un señor acostado en un diván. A la psicoanalista no se le ve la cara, solo los pies y la libreta. Él tiene los ojos abiertos, mira al techo. Nada me alcanza, dice.

–En la biografía de Twitter aparece que es humorista gráfico, etcétera. ¿Qué es el etcétera –le pregunto.

–Todo lo que ha ido apareciendo en mi vida y lo que seguramente aparecerá. Eso incluye la poesía, que en un momento escribí y edité unos libros. Después dirigí dos cortometrajes, también me puse el traje de conductor en televisión e hice un programa de entrevistas a artistas que me interesaban, ahora hago música. Así que he hecho un montón de cosas que exceden al humorista gráfico y que me van sorprendiendo. No me hubiera imaginado un disco de tangos o hacer mis canciones. Por eso el etcétera.

Dice que se siente un artista libre. Sus inquietudes son diversas y no es que todas las haga bien, pero las quiere hacer, como esa vez que se le ocurrió un guion para un cortometraje, no sabía cómo se filmababa y estudió cine.

–Siempre había sido espectador –sigue él–, me gusta mucho, pero nunca me había puesto detrás de una cámara. Fui el mejor alumno durante un año, no quería faltar, me sentaba de primero, miré como nunca cine, pero con un ojo de análisis, y cuando sentí que más o menos tenía los rudimentos básicos para llevar adelante esta peliculita, armé un equipo de filmación.

–¿Cada idea necesita un formato?

–En realidad uno siente y necesita decir las mismas cosas siempre, lo que cambia es el vehículo, el soporte de esa expresión. Yo lo que tenía para esa película era para una película, pero el contenido seguramente tiene muchos puntos de contacto con el humor que hago, con las historietas, con las canciones, con los poemas.

–¿En eso de decir las mismas cosas está que haga tantas viñetas de amor?

–Inclusive más atrás. La relación de pareja es un tipo de vínculo que me interesa, que además es muy proclive para el humor, pero antes que eso y como cosa más general me interesan las relaciones humanas, en todas sus facetas y aristas: los vínculos filiales, la amistad, el trabajo, las circunstancias de poder.

–Y ahí está analizar la cotidianidad...

–Como bien decís, el humor es una herramienta de análisis. Es la que encontré que se ajusta bien a mi mano para analizar las cosas que me interesan, y esto es conductas humanas propias y ajenas. Si vamos un poco más atrás, se trata de esa herida desde la que el artista produce y que es el motor de todo: las preguntas existenciales.