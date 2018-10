“No sabemos muy bien dónde colocar el olvido”: Luis Fernando Peláez

Tiene su taller de El Retiro, Antioquia, en medio de un cañón de la montaña. Cuenta que es tal la fuerza del paisaje que ve desde allí, que debe aislarse para que este no lo distraiga. “Cierro el lugar y el paisaje entra en mí”.

A sus 73 años, el maestro no concibe su estudio como un mero espacio de producción; se convierte en un escenario para su mundo poético: “Aquí soy un pasajero más. Cuando llegan los objetos con sus ideas claras y maduras, se llevan a otro espacio donde se les da el punto final. Pero terminar una obra es tan delicado como iniciarla”.

El color de las piezas, de hecho, lo elige desde la intuición y los sentidos. No son acciones premeditadas sino que la elección “surge” a medida que las ideas toman forma. Los llama “colores del tiempo”.

Igual, la intuición es esencial para tomar decisiones. Una de sus instalaciones que está dentro del vagón (imagen 4) resalta entre las demás. Es un paisaje que revienta con luz propia, un barco naufragado. Está hecho de restos de una imprenta que cubre con resina. En medio tiene una postal con una fotografía de un barco, que le llamó la atención por su destello particular. Cuando surgió la pieza, buscó ese brillo interior: “Es intuición, me la juego y me tiene que dar el resultado que estoy sospechando”.