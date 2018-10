La estrategia del caracol, la película de Sergio Cabrera, ya cumplió 25 años

Fue la película que marcó un hito en el cine colombiano: la más taquillera del momento, con grandes actores de cine, y que demostró que había esperanza. La estrategia del caracol (1993) está cumpliendo 25 años.

Sergio Cabrera, su director, sigue produciendo para la pantalla grande y chica. A sus 68 años, el realizador de Medellín se la pasa entre España y Colombia, rodando y participando en certámenes cinematográficos.

Su última dirección fue para la serie de televisión Garzón, del canal RCN. Entre otras hizo también Escalona (Caracol TV, 1992), Candela (Colombia, 1996), Cuéntame cómo pasó (España, 2004-2008), la serie española más premiada hasta la actualidad, y La Pola (RCN TV, 2010).

Por ahora también está realizando algunos documentales en España. A su vez desde 2016 el director colombiano Sergio Cabrera asumió la dirección artística del Festival Internacional de Cine de Santander, que este año se realizó en agosto su décima edición.

Este 24 de octubre el director estará en Medellín conversando con Víctor Gaviria y Orlando Mora sobre su obra cinematográfica y sus producciones. El encuentro será en el Parque Biblioteca La Quintana a las 5:00 p.m.

A las 7:00 p.m. se proyectará La estrategia del caracol en el mismo sitio.

¿Cómo están celebrando los 25 años de su cinta?

“Yo ni siquiera había caído en cuenta de que habían pasado 25 años (risas). Varias instituciones se unieron para hacerle un homenaje a la película el 7 de noviembre en Bogotá, junto con la gente que, de alguna forma, contribuyó a terminarla. Me parece bonito que la gente se entusiasme”.

¿Alguna vez pensó que su película iba a tener tal alcance?

“Desde luego que no tenía ni esperanzas ni intuición. Solo terminarla me hizo sentir suficientemente feliz. Cuando uno hace una película no piensa que va a durar 25 años ni que va a tener éxito siquiera. Por lo menos, yo cuando hago una película trato de que termine muy bien y que tenga éxito. Aunque no me esperé nunca este impacto. Pero me halaga mucho”.

Entiendo que su experiencia en China le ayudó a armar el guion de la película. ¿Cómo fue eso?

“La película trata sobre cómo un grupo de personas, usando la fuerza de la solidaridad, logran una tarea que parece imposible. Eso es muy oriental. Cuando leí una noticia de que una gente se había llevado una casa, me acordé de algo que había leído en China de un señor muy mayor que decide con su pala quitar la montaña para lograr que el sol llegue a sus cultivos.

Cuando le dicen que él no va a poder, responde que ‘tal vez no pueda yo, pero mis hijos, nietos y los hijos de mis nietos, si siguen cavando, algún día lograrán quitar la montaña’. Inspirado en esas dos surgió la idea de escribir el guion: un poco de la fuerza de la solidaridad y la importancia de ser creativo, de buscar soluciones uno mismo”.

A propósito de China, ¿qué le dejó su paso por el comunismo, China y estar en el Ejército Popular de Liberación (EPL)?

“De China aprendí todo el espíritu oriental. Algo se me contagió en su momento, como la habilidad de trazar planes a largo plazo, de organizar la vida. Hay una forma de ser oriental que puede ser muy útil.

Estar en China, en el año 63, cuando apenas tenía 13 años, recibí la influencia de toda esa educación comunista. Cuando regresé a Colombia entré a militar en organizaciones de extrema izquierda que poco a poco me fueron llevando hasta terminar en el EPL. Sin embargo, eso fue un país muy diferente al actual”.

¿Quedó algo de esa educación comunista?

“Sigo pensando en ser una persona de izquierda, que sueña con un país más justo, con una mejor distribución de la riqueza y con menos privilegios para los poderosos. Me parece que debería cambiar la sociedad para tener un país mejor. Desde luego, no por vías violentas sino democráticas”.

La forma de hacer cine ha cambiado desde hace años. ¿Cómo se ha adaptado a ese cambio?

“No solo en las máquinas o en los equipos sino también en el lenguaje propiamente. En mi caso me he ido adaptando”.

¿Tiene proyectos para hacer largometrajes o televisión?

“Ahora estoy en España trabajando en una serie sobre la vida de Fernando de Magallanes, el marino portugués que descubrió el Estrecho de Magallanes y que, gracias a él, se completó la vuelta al mundo. También estoy trabajando en dos guiones para cine”.

¿Cómo ve el momento por el que pasa el cine colombiano?

“Pasa por muy buen momento. En los 90 hubo años en que no se hizo ninguna película. Me siento muy contento de lo que se está haciendo en Colombia. Me parece, además, muy sano para el país que haya un cine que ayude a aumentar la autoestima para los colombianos. Esa es la única forma que podemos contribuir desde el cine para lograr la paz”.