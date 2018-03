Es hora de regresar ese libro

Y esta es la historia de un lector, que prefiere no decir su nombre: “A mí me pasó por físico olvido, incluso en la universidad me pasaba cada semestre como estudiante, que prestaba varios y a los dos meses de vencido me acordaba o los encontraba y me tocaba ir a pedir cacao para que me hicieran descuento por la multa. Tengo un par de una biblioteca que no me robé, pero tienen el sello y logo, los encontré en una librería de segunda. Y tengo uno de libros viajeros que nunca devolví”.