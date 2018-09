Cultura Profética, sobre cambios, evolución y música

Prográmese para no perderse a sus favoritos: Banda Altavoz - Main Stage (2:00 p.m.), Margarita Siempre Viva - Main Stage (3:00 p.m.), Sebastián González - Red Bull Stage (3:30 p.m.), Apache - Main Stage (4:00 p.m.), Elsa y Elmar - Main Stage (5:00 p.m.), Isabella Roldán B2B D.O.L.B.Y. Digital - Red Bull Stage (5:00 p.m.), Irie Kingz - Main Stage (6:15 p.m.), Tesh - Red Bull Stage (6:30 p.m.), Cultura Profética - Main Stage (7:30 p.m.), Crazy P - Red Bull Stage (8:00 p.m.), Zoé - Main Stage (9:30 p.m.), Fatima Yamaha - Red Bull Stage (10:00 p.m.), Derrick May - Red Bull Stage (11:00 p.m.), Who Made Who Main Stage (11:30 p.m.) y Richie Hawtin - Main Stage (1:00 a.m.).