Chavela Vargas es retratada en nuevo documental

Veinte años antes de su muerte en 2012, se realizó una entrevista nunca antes vista a Chavela Vargas, y es a través de esta y de las historias de sus canciones, que esta película retrata a la mujer que se atrevió a vivir como mejor le pareció. Luego de su exitoso recorrido por los principales festivales de cine del mundo, este jueves 15 de noviembre se estrena en las salas de Colombia el documental sobre la vida y obra de una de las artistas más importantes del arte popular en el siglo XX.

Se trata de una producción liderada por las directoras Catherine Gund (Australia, 1965) y Daresha Kyi (Estados Unidos 1962), en la que se refleja cómo fue que, a través del arte, Chavela contribuyó a romper estereotipos y empezar el diálogo sobre la diversidad sexual, cuando nadie hablaba de ello.

Hace seis años murió esta artista costarricense radicada en México, tiempo desde el cual las realizadoras de este documental iniciaron el largo recorrido para recopilar las letras de sus canciones, pero también todos los mitos e historias que se contaron sobre ella, junto a los que ella misma difundió sobre sí misma. “El legado de Chavela es la libertad con que vivió”, afirmó Daresha Kyi.

Siendo una adolescente, Chavela Vargas se escapó a la Ciudad de México para cantar en las calles. Para la década de1950 era una de las artistas favoritas de la floreciente escena bohemia de clubes nocturnos de la ciudad, en los que ofrecía su interpretación con una pasión sorprendente y una voz única.

Desafiaba los valores morales del país y la época al usar pantalones, beber tequila y fumar cigarros mientras cantaba canciones de amor. Estos temas estaban diseñados para que los hombres sedujeran a las mujeres y se negaba a cambiar los pronombres. Chavela fue una pionera osada y rebelde que desafió los estereotipos de género y sexualidad en una época en la que vivir una vida homosexual de manera abierta podía ser peligroso.

Grabó 80 discos, recibió un Latin Grammy Lifetime Achievement y fue la segunda mujer en ganar el premio artístico más prestigioso de España: la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica. Tuvo vínculos cercanos con muchos artistas e intelectuales destacados como Juan Rulfo, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera, Dolores Olmedo, José Alfredo Jiménez, Lila Downs y Joaquín Sabina.

Chavela también participó en la película ‘La soldadera’ (1967), en ‘Scream of Stone’ (1991) de Werner Herzog y en ‘Frida’ (2002) de Julie Taymor, y cantó ‘Tú me acostumbraste’ en la película ‘Babel’ (2006) de Alejandro González Iñárritu.

A través del documental se puede conocer más de esta leyenda de la música ranchera, con su voz rota e inconfundible, junto a su poncho rojo, mantuvo la vitalidad pese al paso de los años y los estragos de su adicción al alcohol.

Es un retrato de una mujer transgresora, en el cual se le hace un énfasis a uno de sus momentos claves, al pasar un largo periodo de 12 años de alcohol por la ruptura dolorosa con el amor de su vida, emprende un viaje a España donde resurgirá como un fénix de sus cenizas.

Chavela se presentará del 15 al 18 de noviembre en las salas de Cine Colombia de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Ibagué, Villavicencio y Popayán.

Detrás de la gran Chavela

Entrevista a Daresha Kyi, una de las directoras de Chavela.

Las rancheras se perciben como música para Latinoamérica, ¿es usted una aficionada o la película la convirtió en una?

“Siempre me ha gustado muchísimo la música ranchera. Nací en Estados Unidos, pero estuve de intercambio en el colegio en México. Siempre me gustó, pero desde que estudié allá me interesé mucho más por ella”.

¿Cómo perciben las rancheras fuera de Latinoamérica?

“Es diferente. Yo siento que la manera como Chavela cantaba las rancheras al estilo blues. Eugenio León dice que es como el canto del alma herida. Para mí lo que Chavela hacía con la música ranchera es muy distinto a toda la música de ese tipo, porque le quita todas las ornamentaciones y lo volvía algo muy íntimo. Lo hacía de una manera que nadie más lo hace”.

¿Cómo entró en este proyecto documental?

Con Catherine, la otra directora, estábamos hablando de hacer una película y discutiendo varias ideas desde hace un tiempo, hasta que un día me dijo que tenía un material inédito de Chavela Vargas y pensaba que me gustaría bastante. Cuando me lo mostró me enamoré más de Chavela y del material, y solo eso bastó para convencerme de hacer el documental”.

¿Qué tanto ha cambiado su percepción de Chavela Vargas?

“Desde el principio siempre consideré a Chavela Vargas como una mujer muy fuerte y superinteligente, aunque no tuviera mucha educación, también bastante espiritual. Haciendo el documental mi percepción no cambió nada, mientras que más la conocía, más la admiraba. Lo que si cambió fue el entendimiento de los conflictos que llevaba, del sufrimiento que cargaba en su espalda”.

¿Cuál fue el mayor reto al hacer el documental?

“El dinero, siempre el mayor reto es el dinero. También, conseguir la entrevista con Pedro Almódovar fue bastante complicado y encontrar algún amante de Chavela Vargas. Esos fueron los tres mayores retos”.

¿Cómo fue el proceso de codirección con Catherine Gund? ¿Cómo fue el proceso de toma de decisiones?

“Fue un proceso interesante. Las dos trabajamos muy bien juntas, especialmente porque teníamos la misma visión de lo que estábamos haciendo. Lo que queríamos hacer era honrar a Chavela, presentándola a audiencias nuevas, ya que los admiradores ya se estaban envejeciendo. No queríamos mostrar que Chavela no era complicada, queríamos enseñar las luces y las sombras de esta mujer. Tuvimos la suerte de tener una editora fantástica. Nos entendía a la perfección cuando le decíamos cómo queríamos una escena, no teníamos que estar encima de ella, eso ayudó bastante”.

¿Cuál es su canción favorita de Chavela?

“Tengo bastantes, aunque la canción que tiene más significado para mi es Soledad, porque ella siempre hablaba mucho de que la soledad era su compañera más fiel de la vida, así que cuando uno escucha la canción, es como escuchar el alma de Chavela en su canción Soledad”.

Desde el lanzamiento del documental, ¿Ha habido algo que la haya sorprendido?

“Sí, lo que más me ha sorprendido es la reacción de los hombres. No te puedo decir cuántas veces han venido hombres con lágrimas en sus ojos a decirme que les ha encantado y conmovido mucho la película. Hay muchos hombres que ni podían hablar, solo querían abrazarme y saludarme, porque las palabras les quedaban cortas”.

El afiche del documental dice que Chavela es Una cantante, un símbolo, una luchadora, ¿Cuál cree usted que es el verdadero legado de Chavela?

“Es esta idea de que aunque tal vez vas a sufrir, tal vez será difícil, pero lo más importante es siempre ser fiel a ti mismo, porque vale la pena. No es sencillo, porque la sociedad te dirá que no debes hacer esto o lo otro, pero aun así tienes que luchar por tus derechos”.

¿Cómo cree que Chavela pueda adaptarse a la coyuntura actual que vivimos?

“Yo creo que Chavela estaría bien encabronada con lo que está pasando con los derechos de la comunidad Lgtbi en Estados Unidos. Aunque ella no era de marchar en protestas, yo creo que tendría mucho que decir sobre lo que está pasando”.

¿Cuál es su próximo proyecto?

“En este momento estoy trabajando en un documental que se llama Mamma Bear (Mamá Osa) y es sobre cómo le cambian las vidas a las madres conservadoras y cristianas, cuando deciden aceptar que sus hijos son Lgtbi”.