Flora se reencuentra con Medellín

Frida más madura

“Ya son tres años con Frida, una obra que ha madurado mucho, tanto como el mismo personaje. Se van a encontrar con una escenografía distinta, más limpia, que permite menos distracciones. Siempre es un encanto reencontrarme con mi Medellín del alma”.



Nueva York y México

“El otro año estaremos en México con Frida Libre, es un país al que no hemos llegado y me llena de sensaciones poder mostrar allí este bello proyecto. En Nueva York tuvimos una noche con dos funciones, una en español y otra en inglés, fue fantástico”.



Volver a la pantalla

“Muero de ganas de hacer cine, volveré cuando tenga una historia que revuelque almas y corazones. He estado conversando con Jorge Franco porque quiero encontrar un personaje tipo Rosario, pero que use otro tipo de armas. No tengo afán de hacer TV”.



La magia de Frida

“Es mágico tener la posibilidad de reescribir la obra de una mujer como Frida, una maestra absurda de la vida, del arte, del sufrimiento. Es pura magia.

Es increíble el amor, el respeto y la responsabilidad que significa estar en Medellín”.