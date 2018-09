Habite por diez días la Ciudad de los Libros

A las 6:30 de la tarde de este viernes, el viaje de diez días de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín comienza en la estación Alpujarra del Metro. El destino es la Estación Universidad, donde después de salir las escaleras se encuentra la Ciudad de los Libros, ese espacio en la Zona Norte que incluye el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Parque de los Deseos, y que hasta el domingo 16 está dedicado a los libros, a la lectura y, en general, a la cultura. Porque las conversaciones se pueden sobre cualquier tema, porque además hay música, exposiciones, ciencia.

La inauguración de la Fiesta empieza con la charla de Eduardo Matos Moctezuma, el escritor arqueólogo que redescubrió el Templo Mayor, corazón del Imperio Azteca. La conversación será con Eduardo Domínguez.

La programación incluye 120 horas de actividades, para lectores y no lectores. Diego Aristizábal, el director de los Eventos del Libro, ha dicho que de hecho la Fiesta es más para los no lectores, porque a estos son los que hay que encantar, emocionarlos para que se queden, que vean a tanta gente y quieran participar de la Fiesta. En su columna en EL COLOMBIANO (Lea Una fiesta de libros) , esto escribió: “Poco a poco nuestra ciudad está entendiendo que cada día nos afianzamos más en la lectura. La Fiesta del Libro es un pretexto para llegar a nuevas historias. Esta es una Fiesta donde no se juzga a las personas que no leen, esta es una Fiesta que simplemente provoca, incita desde el encuentro en el espacio público para enamorarnos de todas las formas de leer. En una fiesta uno busca pasar bueno, eso es lo que queremos en este encuentro con el libro”.

Así que le dejamos estos consejos y estas ideas, este resumen de lo que será la Fiesta del Libro y la Cultura. Lo demás es irse a leer.