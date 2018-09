Integrantes de la iglesia católica opinan sobre renuncia de Lineros

Tras el anuncio del padre Alberto Linero, de retirarse del sacerdocio, voces se han levantado a favor de la decisión, llegando a calificarla de “valiente”.

“Envié una carta a mi padre general, el padre Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía”, dijo el religioso en entrevista con Blu Radio.

El padre Alberto Lineros argumentó que su retiro, luego de estar 33 años oficiando como cura, se debe a un “sentimiento de soledad” que lo ha embargado desde hace unos años.

Frente a esto, se consultó a miembros de la iglesia católica, quienes analizaron el fenómeno y lo que posiblemente desvela del panorama de la institución religiosa.

Para Carolina Hernández, teóloga de la universidad Javeriana, la decisión que tomó el padre Linero se fundamenta desde lo humano y lo íntimo, es una decisión desde lo humano, lo que recuerda casos como el de otros sacerdotes que decidieron alejarse del sacerdocio.

“En los últimos tiempos se han dado estas decisiones como por ejemplo el de Gonzalo Gallo y el del padre Alberto, que han sido los más sonados”, agregó la experta, quien resaltó que esto no es sinónimo de que Lineros esté contrariado con la institución de la Iglesia Católica ni que hayan razones incómodas que hubieran conllevado a este resultado.

“Es una decisión personal y que tendrá unos motivos, que cuando pase el choque él explicara con más detalles, pero se debe esperar porque ante todo él es humano y seguirá con los principios que desarrollo durante su estadía en el sacerdocio”, manifestó Hernández.

Con esta postura coincidió el padre Manuel Vega, de la Conferencia Episcopal, quien se mostró afectado por el anuncio y afirmó que es “una gran pérdida para la iglesia católica”.

Vega indicó que desde la institución se debe respetar la decisión del padre Linero y que frente al tema de la Soledad “es una situación que la viven muchos sacerdotes, hay algunos que tienen la capacidad de sobrellevar eso y otros no, dependiendo del momento que pasen”.

Para Vega, Lineros debió vivir un cúmulo de situaciones que fueron sumando hasta tomar esta decisión, que debió ser “muy a consciencia”, más aún por el referente que es.

“Para nadie es secreto que la Iglesia ha venido presentando una crisis en el sacerdocio, pero esto no es argumento para que la sociedad interprete que se está incrementando el problema, sino que también es un llamado a recordar que somos humanos y que no se puede generalizar diciendo que todos los que profesamos estamos solos ni felices, es cuestión de cada persona”, detalló Vega.

El celibato

Pese a que la decisión del padre Alberto Linero no se fundamentó en razones sentimentales, este no descartó que en algún momento, una vez dejado los hábitos, se pudiera dar.

Para la teóloga de la universidad Javeriana, este tema radica en algo que es personal y cultural. Sin embargo, no considera que “ponga a temblar” a la iglesia católica debido a que “cuando alguien ingresa al sacerdocio sabe qué condiciones debe afrontar, no es un mundo desconocido sino una cuestión de compromiso”.

Frente a este tema, el padre Manuel Vega manifestó que si no hay convencimiento pleno de lo que se representa, esto generaría inconvenientes como los que se han visto hasta el momento y los cuales radican en abusos sexuales y demás.

“Somos humanos e hijos de Dios, pero cuando uno acepta el llamado simplemente no lo puede tomar a la ligera y se es consiente de que el celibato, más que una condición es un compromiso total con la responsabilidad que se está adquiriendo y más aún cuando es una decisión de vida”, comentó el sacerdote de la Conferencia Episcopal.

Finalmente, los expertos coincidieron en que el padre Alberto Lineros tomó una decisión “natural y consiente”, que no perjudicará a la iglesia católica pero que sí es un llamado a que “estamos hechos de carne y hueso”.