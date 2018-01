Escritores jóvenes que proyectó el Hay Festival

Con la intención de resaltar y hacer conversar con escritores jóvenes, el Hay Festival empezó hace diez años a recoger las 39 firmas más sobresalientes menores de 39 años, proyecto que llamó Bogotá 39, confeccionada por críticos y periodistas de todo el continente.

De la lista salió una antología de cuentos. Los escritores se reunieron en el Festival para ponerse en contacto y conversar. Entonces figuraban nombres como Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez, Jorge Volpi, Wendy Guerra, Ricardo Silva Romero y Daniel Alarcón. Diez años después repitieron la lista y se han evidenciado sus puntos de encuentro en los conversatorios de esta edición.

En cuanto a géneros, los escritores de Bogotá 39 apuntan a la novela, y pesar de que no dejan de explorar el cuento y la poesía, son pocos los que se dedican exclusivamente a uno de estos. Los escritores suelen ser ensayistas, columnistas o periodistas, voces poderosas que tratan temas como la inmigración, la violencia y el poder. El segundo oficio es el que paga las cuentas, junto con la academia, la traducción o la edición. Coinciden en que no suelen ser exclusivamente escritores, pues no hay forma de vivir de ello, y muchas veces esto también libera la presión de la tarea creativa.

En la charla “Escritores anfibios” realizada en el Centro de la Cooperación Española con Liliana Colanzi (Bolivia), Lola Copacabana (Argentina), Eduardo Rabasa (México) y Diego Zúñiga (Chile), se habló acerca de la dedicación exclusiva a la escritura, pues el hecho de tener otros oficios los alimenta de lecturas, perspectivas y nuevos temas. La variable del tiempo puede ser complicada; sin embargo, coincidieron en que es cuestión de disciplina y organización. Si un escritor no es dedicado, no importa el talento que pueda tener.

Como son contemporáneos y se mueven en el mismo medio, muchos se conocen y trabajan juntos, aunque en ocasiones eviten leerse para no contaminarse, como afirma Daniel Saldaña (México). Sin embargo, la lectura de los colegas también es interesante para saber qué se está haciendo, ya sea para imitarlo o evitarlo, como señaló en el conversatorio Diego Zúñiga: “En los talleres literarios, es bueno compartir lecturas y comentarlas porque el otro pudo haber visto algo que tú no”.

La participación de escritores colombianos no estuvo exenta de polémica. No se incluyó alguna mujer habiendo nombres como Margarita García Robayo o Gloria Susana Esquivel. Sí figuran en cambio Juan Cárdenas, Juan Esteban Constaín, Felipe Restrepo Pombo, Cristian Romero, Daniel Ferreira y Giuseppe Caputo, autores que ya han superado la influencia de García Márquez y se dedican a temas más urbanos e intimistas, conviven con la violencia, pero muchas veces no la tocan y participan activamente en el debate cultural.