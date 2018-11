Murió el escritor mexicano Fernando del Paso

El poeta, narrador y diplomático Fernando del Paso murió en un hospital de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, donde estaba hospitalizado.

Desde temprana hora de este miércoles comenzó a perder los signos vitales, informaron fuentes de la Universidad de Guadalajara, donde Del Paso (Ciudad de México, 1935) fungía como director de la Biblioteca Iberoamericana.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

El autor de José Trigo, quien fue el sexto mexicano en recoger un Cervantes, tenía un delicado estado de salud, después de que sufriera infartos cerebrales que afectaron su capacidad del habla y su motricidad.

La más emblemática de las novelas de Del Paso fue Noticias del imperio (1986), un trabajo monumental que logró recrear con maestría el efímero Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano y Carlota (1864-1867).

Además, fue autor de ensayos como El coloquio de invierno, con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez (1992) o Viaje alrededor del Quijote (2004), y obras teatrales como La muerte se va a Granada (1998), inspirada en la muerte de Federico García Lorca.

Estaba previsto que del Paso participara en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que comienza el 24 de noviembre.

“El universo literario mexicano está de luto (...) me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa”, aseveró la directora de la FIL, Marisol Schulz, en su cuenta de Twitter.

Se prevé que el autor sea homenajeado en Guadalajara en los próximos días.

Su vida

El premio Cervantes 2015 Fernando del Paso, fallecido este miércoles a los 83 años, consideró que dibujar era una “venganza” de su mano izquierda “al acto de escribir”, mismo que le consagró en ser el autor de novelas colosales como Noticias del Imperio, una obra maestra de la narrativa mexicana.

Nacido en Ciudad de México el 1 de abril de 1935, de niño soñó con dedicarse al humor gráfico, posibilidad que rechazó por falta de habilidad con el lápiz pero que retomó años después como una especie de liberación.

Los primeros pasos del autor se encaminaron al dibujo, una de sus grandes pasiones, pues de 1955 a 1969 trabajó como creativo en el mundo de la publicidad.

Diplomático, académico y periodista residió en Londres más de una década (1970-1985), donde fue locutor de la BBC, y entre 1986 y 1988 fue el agregado cultural de la embajada de México en París y después cónsul (1988-1991).

Considerado uno de los grandes estilistas e innovadores en lengua española, publicó en 1958 su primer libro, el poemario “Sonetos de lo diario”, al que seguirían novelas con una profunda vocación histórica.

“Yo creo que a muy grandes rasgos toda novela es historia. En toda novela se puede aprender algo de la historia de una época”, explicó el escritor.

Del Paso se convirtió en el sexto mexicano en recibir el Cervantes, y al enterarse de la noticia valoró que el galardón se trataba de “la culminación a toda una vida dedicada a las letras y una dosis de revitalización tras una larga enfermedad”.

En esos momentos, el autor se encontraba en recuperación tras sufrir unos infartos que afectaron su capacidad del habla y su motricidad.

Entre los otros premios que obtuvo destacan el Xavier Villaurrutia (1966), el Rómulo Gallegos (1982), el Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Lingüística y Literatura, y el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en Lenguas Romances 2007.