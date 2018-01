La perra, esa novela, se llevó los aplausos

Pilar Quintana no se comió las uñas porque, literal, no puede: están tan cortas. Al mediodía aún le quedaban unas seis horas para saber que ella era la ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y no Andrés Mauricio Muñóz ni Humberto Ballesteros.

Aunque si ganaban ellos, ya le parecía que estar entre los tres finalistas era importante porque el galardón, dijo, es un estímulo para que lleguen nuevos lectores para su novela, La perra. Solo que sí la nombraron a ella.

Es la cuarta edición, que se entrega al mejor libro de narrativa colombiana que se publicó el año anterior, es decir 2017. Ya se lo ganaron Juan Esteban Constaín en 2014, Andrés Felipe Solano en 2015 y Patricia Engel en 2016.

Un reconocimiento que viene creciendo, comentó Héctor Abad, el gestor del premio. “Es bonito y natural que lo haga y que al principio no se le crea tanto, pero cuando pasan los años y se sigue dando, las editoriales y los autores siguen mandando los libros y aumenta el interés y la ansiedad y hasta la intriga. Creo que eso dinamiza el mundo de la literatura, agudiza las ganas de leer y anima a los editores a editar”.

Esta vez recibieron 81 libros, la edición con el menor número, si bien Héctor explica que es una fluctuación normal.

Si de intriga se trata, así estaba Andrés Mauricio Muñoz, a quien le parece que estar ahí entre los tres era una proeza, porque el estímulo ha fortalecido el medio. “Hay editoriales apostando por nuevas voces”. Luego, haber competido con autores que admira y respeta, precisó, lo hace mucho más valioso.

Y si es de ansiedad ahora lo que se trata, el nombre de Pilar se dijo después de las 6:30, cuando empezó la ceremonia en el Auditorio Fundadores de Eafit, como inicio al Hay Festival, que se realiza esta semana en la ciudad y en Cartagena.

Bien lo resume el título de la primera novela de la caleña, Cosquillas en la lengua. Es momento de que La perra lo ponga a conversar, a leerla