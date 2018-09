Revista New Yorker cancela a Steve Bannon de su festival

Un festival anual organizado por la prestigiosa revista New Yorker dio de baja a un invitado principal, el exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon, luego de que numerosos panelistas anunciaron que no participarían si él se mantenía en lista.

El editor en jefe de la revista, David Remnick, quien habría entrevistado al arquitecto de la campaña populista del presidente republicano Donald Trump, anunció el cambio en la red Twitter este lunes, horas después de que el panel se hiciera público y generara una fuerte reacción negativa.

“No quiero que los lectores bienintencionados y el personal piensen que ignoré sus preocupaciones”, escribió Remnick. “He reflexionado sobre esto y he hablado con colegas, y lo he reconsiderado. He cambiado de opinión”, acotó.

Agregó que la revista ya había entrevistado a Bannon anteriormente y lo haría nuevamente si surgía la oportunidad “en un entorno periodístico más tradicional” que en un escenario.

La decisión de Remnick se produjo después de que varios panelistas dijeran que no compartirían un palco con Bannon, cuya influencia fue vista como decisiva en la decisión de Trump prohibir el ingreso al país a los ciudadanos de la mayoría de los países musulmanes y en su reacción al asesinato de un manifestante por parte de un supremacista blanco en Charlottesville, Virginia, el año pasado.

“Si Steve Bannon está en el festival de New Yorker, estoy fuera”, escribió el comediante, director y productor de Hollywood, Judd Apatow.

“¿Bannon? ¿Y yo? ¿En el mismo programa? Nunca podría suceder”, agregó el popular actor Jim Carrey.

Desde que salió de la Casa Blanca el año pasado, Bannon ha continuado defendiendo las causas derechistas, incluso fuera de fronteras.