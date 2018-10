La literatura juvenil en la era digital

Cuando Harry Potter y sus compañeros iban a empezar la escuela de magia, el Sombrero seleccionador leía en su mente la casa a la cual pertenecerían por toda su vida escolar, de acuerdo con sus afinidades. Dianne Gothly es el sombrero seleccionador de la academia Paradaise Dreams, una escuela de artes donde Aiden Mc.Kinley y Skylar Leblanc, los protagonistas de Skyden, van a estudiar, al igual que cada uno de los lectores de su primera novela.

Dianne Gothly elaboró un formulario que puso en su blog, con el que les asigna una casa en la academia a cada lector y una serie de actividades para que no dejen morir sus intereses artísticos. “Dos personas que están participando en la lectura conjunta me escribieron que estaban muy agradecidas de que las hubiera vuelto a conectar con esa parte creativa porque es algo que dejas atrás cuando sales del colegio”, contó la autora en entrevista con Generación.

Comunidad

Y es que han sido los lectores los que le han dado vida a la ópera prima de Dianne. Luego de intentar ser publicada por una editorial de la manera tradicional, enviando manuscritos, decidió elaborar una propuesta con estrategia de redes sociales y una base de lectores previos a la publicación, para convencer a la editorial, a pesar de ser una escritora novel. Lo hizo con ayuda de Claudia Santamaría, autora del blog literario Dream Memories, con quien programó un tour literario que consistía en rotar una copia del manuscrito con un cuaderno entre una base de treinta lectores, cada uno debía consignar su experiencia con el libro en redes sociales y en el cuaderno que luego compartía con el siguiente lector. Así consiguió reseñas en la red social Good Reads, para presentar en su propuesta.

Luego organizó una preventa con la librería online de literatura juvenil Book City, que elaboró un kit con el libro impreso, una carta personalizada por la autora, unas tarjetas con los personajes y otros artículos extra. “La idea desde el inicio con Skyden era que el lector no leyera el libro y lo dejara en su biblioteca, sino que lo recordara por la experiencia que había tenido en toda la lectura”, explicó Gothly.

Luego de la publicación vino la lectura conjunta, promovida también por Claudia Santamaría y la booktuber Juliana Zapata, donde invitaban a sus seguidores a participar en un reto de 23 días de lectura y actividades artísticas diseñadas por Dianne, así podían compartir sus impresiones de la novela con el #YoLeoSkyden. Con cada participación, ganaban puntos que al final se convirtieron en premios que la editorial, la autora y las blogueras prepararon. En el lanzamiento del libro en la Fiesta, pudieron encontrarse y conversar sobre el universo que ahora comparten y que caracteriza a la literatura juvenil. Los autores construyen mundos que se pueden llevar a la realidad y conviven con una comunidad alrededor de este.

Dianne es diseñadora de vestuario de la UPB y tiene un diplomado en literatura infantil y juvenil, donde entendió la dificultad de escribir para este público. “Escribir para jóvenes y niños es muy difícil porque se debe tener en cuenta la etapa psicológica en la que están, su desarrollo y escolaridad, hay muchos factores”, para Gothly, quienes no tienen en cuenta esto terminan afectando el género.

La literatura juvenil es altamente cuestionada como superficial o de baja calidad, sin embargo, las preocupaciones de los mejores autores corresponden a temas contemporáneos y tienen en cuenta la edad de su público. Por ejemplo, la saga de Harry Potter aumenta de complejidad en cada volumen, acompañando el crecimiento del niño que empieza a leer, hasta el adolescente que termina. En ella, los magos se defienden de un grupo que quiere establecer como regla la pureza de sangre, es decir, luchan contra la discriminación y el racismo. En distopías como Los juegos del hambre y Divergente se evidencia la preocupación por la decadencia medio ambiental y social, y la necesidad de figuras femeninas empoderadas.

Dianne tiene una historia de romance, sin embargo, sintió la necesidad de distanciarse de otras sagas que promovían las relaciones tóxicas. “Así uno no intente adoctrinar con la lectura, mi intención sí es dejar un mensaje. En Skyden lo hago a través de la construcción de los personajes, me quería salir del cliché nocivo de la relación tóxica entre el chico malo, que por ser divino la protagonista le tiene que perdonar todo, y la niña poco popular que se debe sentir afortunada de recibir tanta atención”, comentó. “En muchos libros de literatura juvenil, es el hombre el que lleva las riendas, el que impulsa a la mujer, mientras ella es una desconocida, una nerd invisible, y solo por estar con el chico popular se vuelve popular. No le dan fortaleza al papel de la mujer, mientras Skylar [la protragonista de Skyden] tiene una personalidad fuerte y es la que impulsa a la pareja a viajar y a luchar por sus sueños”, concluye.

Esa lucha constante por los sueños es lo que llevó a que la primera novela de Dianne fuera publicada. Lo interesante es que mientras se percibe que los jóvenes solo están interesados en los nuevos medios, cada vez leen más de manera tradicional y se conectan a través de la ficción con el mundo que más adelante tendrán que dirigir.