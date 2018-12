Llenar la casa de faroles para empezar Navidad

Paula Builes

@lunahechicera77



“Ya no hay novenas de aguinaldos. Ni natilla y buñuelos porque los vecinos no mandan su platico. No hay reuniones familiares en torno a la cena navideña. Los niños no salen después de las doce a estrenar su traído”.



Edison borja villa

@edison.borjavilla.7



“Los niños ya no salen a estrenar sus regalos porque lo que los padres les dan es un Play Station 4 o 3, un Xbox 360 o un smartphone de última tecnología... Ya los traídos no son como antes”.



Kris Zapata

@czapata2



“Cerrar la cuadra, hacer la natilla en la calle, las cadenetas. Todo eso se ha perdido. Aquellos tiempos fueron los mejores y no volverán. Lástima que la juventud de ahora no sabe lo que era un verdadero diciembre”.