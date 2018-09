Ya van 70 años de esta emisora universitaria

En conversación con su director, un enamorado de la radio cultural, exploramos los programas que más sorpresas le dieron a las directivas de la emisora por su inesperada acogida, los más aclamados por los oyentes y algunas de sus nuevas producciones. Estos son los ocho seleccionados:

LAS NOVEDADES

1. Relatos frente al Espejo (historia, cultura y geopolítica). Con los historiadores Claudia Avendaño y Ramón Maya. Miércoles a las 9:03 p.m. en FM

2. Buzón Poético. Lectura y selección por María Clemencia Sánchez. Lunes a viernes a las 6:00 p.m. Conéctese puntual, el programa dura de 3 a 4 minutos.

LOS QUE SORPRENDIERON

3. Universo en expansión (astronomía y cosmología). Con el doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Tatiana González. Sábados a las 11:05 p.m. y domingos a las 3:00 p.m. en FM

4. Cita con la salud. Sobre enfermería los jueves a la 1:05 p.m.; sobre medicina general los viernes a las 11:05 a.m.; sobre psiquiatría miércoles a las 11:05 a.m.; sobre la salud de los niños con los médicos Luis Carlos Ochoa y Margarita Yepes, jueves a las 11:05 a.m. y sábados a las 5:00 p.m. Estos programas se emiten por AM.

LOS QUE SUPERAN LAS 100 EMISIONES

5. Literatura para oír. Con el profesor Jorge Echavarría y en la locución de Carlos Ignacio Cardona. Lunes a viernes a las 8:30 p.m. en FM.

6. La otra historia. Con el historiador Memo Anjél y la comunicadora social Ana Cristina Aristizábal. Lunes a aartes y jueves a viernes. 9:00 p.m. en FM.

LOS ARMONIOSOS Y MELÓDICOS

7. Concierto colombiano. Lunes a sábado a las 5:00 a.m. y lunes a viernes a las 10:05 p.m.

8. Estilo Jazz. Con el investigador John Jairo Sánchez. Lunes a viernes a las 11:05 a.m.

Radio Garden, el Google Earth de la radio

No sólo Radio Bolivariana aporta contenidos culturales y educativos a la radio de Antioquia. Ni es la única en el mundo. Si usted es un aficionado a este medio, la plataforma http://radio.garden le permitirá sintonizar el AM y FM de Radio Bolivariana, así como otras 10.000 estaciones de radio del planeta.