Hay árboles que viven entre las hojas

Tomás Carrasquilla, el autor, lo cuenta así: “Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. ‘Vengo por vos’, le dijo a Peralta. ‘Bueno’ —le contestó este—. Pero me tenés que dar un placito pa confesarme y hacer el testamento’. ‘Con tal que no sea mucho —contestó la Muerte, de mal humor— porqui ando di afán’. ‘Date por ai una güeltecita —le dijo Peralta—, mientras yo mi arreglo; go, si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo, que tiene muy buena divisa. Mirá aquel aguacatillo tan alto; trepate a él pa que divispes a tu gusto’.