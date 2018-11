Así pintan los Latin Grammys para los colombianos

rafa sarmiento

Periodista y comentarista de los Grammy Latino para TNT

ANÁLISIS

“El impacto artístico colombiano se siente”

“Colombia es un país tremendamente diverso en cuanto a sonidos y me parece que desde hace varios años se viene dando un resurgimiento artístico muy significativo. Está en todo: haciendo televisión, presentando al mundo una generación de cineastas bien interesantes. Están presentes en la moda, y la música no es la excepción. Siempre han tenido una inmensa tradición musical y además regional. Chocó tiene lo suyo, la costa colombiana tiene su propio sonido, etc. Creo que toda esa diversidad la han reflejado en las nominaciones de este año para el Grammy Latino. Tienen a ChocQuibTown, algo de trova, también rock y género urbano. Son, junto a Puerto Rico, los países que más producen ese ritmo y tienen los artistas más importantes. Este año no es la excepción y no me sorprende ver a tantos nominados de este país. Era un poco lógico que sucediera eso teniendo esa particular diversidad de sonidos. Insisto en que el fenómeno del impacto colombiano no se reduce a la música sino a todas las expresiones artísticas.

En cuanto a estos premios, sin duda J Balvin lidera las categorías y creo que ha sido un año para él de intenso trabajo, ha estado presente en todos lados no solo en el ámbito latino. Su repercusión internacional es sorprendente y de ahí que uno concluya que la música urbana no es un fenómeno exclusivo de nuestra región”.