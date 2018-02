¿Busca un libro? Este es el mapa de las librerías de Medellín

Su nombre es igual al de la novela de terror del escritor estadounidense Stephen King. Está en Unicentro hace cuatro meses. “Era un sueño de mi esposo, Yeison Gaviria, y mío, desde hace tiempo”, cuenta Lina Marcela González. Ellos han tenido venta en el Centro Comercial del Libro, en La Bastilla. En Unicentro tiene competencia: en el segundo piso hay una sucursal de la Librería Nacional. “Pero no hay egoísmo: envío clientes allá cuando no tengo un título y otros llegan de allá diciendo que los enviaron porque no lo tienen”.

Temas: Literatura general, juvenil e infantil; libros leídos, textos escolares, historia, humanidades, salud, cocina y autoayuda.