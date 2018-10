Hace 20 años comenzó a sonar el primer éxito de Britney Spears

Después de que una plataforma la elevara hasta un escenario, Britney Spears saludó a sus fans la semana pasada, quienes llevaban horas esperándola en los alrededores del Park MGM Resort, en Las Vegas. Bajó unas escaleras, firmó autógrafos sobre cualquier superficie que tuviera su rostro y caminó escoltada unos 100 metros sobre una alfombra roja, hasta que se encontró una camioneta, se subió y se fue. No dijo una sola palabra.

Entre el público había seguidores que tenían afiches, camisetas y CDs del primer álbum que la cantante oriunda de Mississippi y criada en Louisiana (Estados Unidos) lanzó cuando apenas era una adolescente: ahora tiene 36 años. Lo que primero sonó de ese trabajo, un 23 de octubre de 1998, fue Baby one more time, “y los años noventa, tal como los conocíamos, habían terminado al instante”, señaló en septiembre la revista especializada en música Rolling Stone al hablar del éxito que, según ellos, marcó la industria de la música pop.

Esos primeros tiempos

Britney no era una desconocida cuando salió su primera canción, pero tampoco gozaba de una gran fama. A los once había comenzado a actuar en el programa infantil The Mickey Mouse Club con tres futuras estrellas del cine y la música: Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling. Estuvieron con Disney hasta 1996 y luego Spears alistó su carrera como solista, que despegó con Baby one more time.

El tema llegó al número 1 del chart Hot 100 de Billboard el 30 de enero de 1999, cuando el video, dirigido por Nigel Dick, ya se pasaba en cadenas como MTV. Britney consiguió tres nominaciones a los VMAS –Mejor video pop, Mejor video femenino y Mejor Coreografía– y en 2000 una mención al Grammy (ganó Christina Aguilera) a Mejor nuevo artista.

Verla en vivo

Veinte años después del éxito, el clip tiene casi 368 millones de vistas en YouTube y el traje de colegiala que usó, icónico para sus seguidores, está exhibido en el Hard Rock Hotel y Casino, en Las Vegas, ciudad en la que artista estará presentando un nuevo show.

Esa era la noticia que la princesita le tenía preparada a sus seguidores hace un poco más de una semana. El 12 de octubre apareció en el programa televisivo de Ellen Degeneres para “anunciar que el 18 de octubre tenía un gran anuncio”. ¿Un nuevo disco? ¿La celebración de los 20 años de Baby one more time? Los fans lo discutían en foros y todo apuntaba a que se trataba de más conciertos en las ciudad del pecado. Y así fue, antes de que Spears se fuera sin mencionar algo, la fachada del Park MGM Resort lo contó todo mediante un video mapping: Britney comenzará en 2019 un nuevo espectáculo llamado Domination.

Su vigencia, 20 años después, es indiscutible para los medios Forbes y Daily Mail; ahora es la cantante mejor pagada que ha pasado por esa ciudad, la que los artistas escogen para ir a hacer las llamadas residencias, se ganará 507 mil dólares por presentación, superó a Celin Dion y no tuvo que decir una palabra. Como diría uno de sus éxitos: Lo hizo de nuevo (did it again).