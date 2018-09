Un homenaje a la Sonolux

“Ese momento era grandioso, aunque creo que no me había dado cuenta de la magnitud de lo que estaba conformándose”, dijo Cortés.

“Fui para Bogotá buscando cursar una carrera de ingeniería, no tenía en la cabeza dedicarme a ser músico. Estando allá conseguí una amistad muy buena con un muchacho llamado Alfonso Bermúdez. Con él íbamos los fines de semana a jugar billar y a un lugar frente al Parque Santander. Allí conocí muchos músicos famosos en esa época. En 1955 Alfonso me dice que su hermano necesitaba un pianista en Medellín: alguien que tocara de todo porque había que hacer programas de radio y tocar en un club todos los fines de semana. Le pregunté quien era su hermano y me dijo que era Lucho Bermúdez, nada más y nada menos. Tenía 20 años y entré a su orquesta”.

“A la Orquesta Sonolux llegué por invitación del maestro Luis Uribe. En ese momento era la época de oro de la radio y ya me conocían como cantante a través de ese medio. Uribe me llamó a formar parte del grupo y fue todo un honor. En ese tiempo llegaban muchos arreglos mexicanos y cubanos, y yo los utilizaba con conjuntos medianos y grandes con los que cantaba. Todos esos arreglos me sirvieron de inicio en la Sonolux. Fue una etapa maravillosa, cuando empezamos a ensayar me di cuenta de que los talentos que estaban ahí no solo eran en conjunto, sino individuales. En algún punto nos presentábamos en La Hora Philips, un programa en Caracol Radio”.