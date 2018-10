Cantantes pop entre los jóvenes más ricos del Reino Unido

La cantante Adele volvió a encabezar por tercer año consecutivo la lista de los treinta jóvenes de menos de 30 años más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada de 147,5 millones de libras (165,7 millones de euros), seguida del también músico Ed Sheeran y del actor Daniel Radcliffe.

Según el ránking anual publicado por la revista Heat, el autor de éxitos como Thinking Out Loud o Shape of You acumula 94 millones de libras (105,5 millones de euros) y el intérprete del personaje Harry Potter suma 87 millones de libras (97,7 millones de euros).

Este listado repasa cada año las cuentas, ventas y promociones de las celebridades británicas más famosas menores de 30 años. La actriz Emma Watson, que también formó parte del universo cinematográfico de Harry Potter con el papel de Hermione, y John Boyega, conocido por hacer de Finn en la ficción de Star Wars, forman asimismo parte de la lista.

