Conozca la programación de Altavoz 2018 por días

La celebración de 15 años del Festival Altavoz en Medellín se acerca y el concierto ya divulgó cuál será su programación por días.

El evento de entrada libre se realizará del 10 al 12 de noviembre y contará con dos escenarios en los que se presentarán artistas de manera simultánea en el Estadio Cincuentenario.

El festival ya había anunciado que tendrá más de 50 artistas sobre sus tarimas, entre ellos Papa Roach, Six Feet Under, El Mató a un Policía Motorizado, The Adicts y Ángeles del Infierno.

Estos son los artistas que se presentarán el 10, 11 y 12 de noviembre en el Altavoz, aunque los horarios exactos aún no han sido compartidos:

Noviembre 10 - Escenario Fest:

(Hora de inicio 1:30 p.m.)

-Urabá Conexión

-Alkaman

-Shama Joo

-Daba y Smack

-Demoe

-Laberinto

-Tres Décadas de Hip Hop en Medellín

-Mucho Muchacho

-Doctor Krápula

-Bad Manners

-Capitán Rocksteady y la Tripulación

-Hepcat

Noviembre 10 - Escenario Norte:

(Hora de inicio 3:00 p.m.)

-La Volqueta Espacial

-San Pascualito Rey

-La Sinfóniska

-Electric Mistakes

-Akasha

-Buena Vibra Music

-Licencia2

-Lord Pert

-Dionisio

Noviembre 11 - Escenario Fest:

(Hora de inicio 1:30 p.m.)

-Vientre

-Distracción

-Released Minds

-Pressive

-Nix

-Judge

-Witchtrap

-Hidravenosa

-Ángeles del Infierno

-Anacryptic

-Six Feet Under

Noviembre 11 - Escenario Norte:

(Hora de inicio 3:00 p.m.)

-Casket Grinder

-Athemesis

-Aborigen

-Heloise

-Control

-General Bong

-4to de Mente

-Blues en Medellín

Noviembre 12 - Escenario Fest:

(Hora de inicio 1:30 p.m.)

-Sobredosis

-Puerquerama

-Agresores

-Inspector Cluzo

-Radio Calavera

-El Mató a un Policía Motorizado

-P-Ne

-The Adicts

-La Doble A

-Papa Roach

Noviembre 12 - Escenario Norte:

(Hora de inicio 2:30 p.m.)

-Los Ferris

-Polikarpa y sus Viciosas

-Odio

-Muntchako

-Goli

-Los Gemelos Siniestros

-Julio Victoria (Live)

-Armee

-Scan 7