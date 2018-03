Cepeda y Cali y el Dandee estrenan el tema Te voy a amar

¿Tras el éxito de Mil ciudades se siente la presión de presentar un álbum igual o más exitoso?

“Es un tema que para bien o para mal, me he enfrentado desde que lancé Día tras día, pero creo que eso se convierte más en una inercia creativa para conseguir mejores maneras de hacer las cosas, más que presión es un impulso para tratar de superar lo pasado”.

¿Como jurado de La Voz Kids te sorprendes tanto como los espectadores con tanto talento?

“Es muy curioso, porque las grabaciones son muy emocionantes, uno siente toda esa energía y vibra, pero nosotros nunca sabemos las historias que hay detrás de cada participante, de modo que cuando llego a la casa, prendo el televisor y recibo toda esa información que no conocía ahí me convierto en un espectador más, me emociono mucho con sus historias y sus talentos, ahí me engancho mucho más, en otras temporadas no me había sentado a ver el programa por distintas ocupaciones, pero ahora lo puedo ver y me siento muy enamorado de todo lo que genera La Voz Kids”.

¿Cómo hacer para que todo ese talento no se pierda en el camino?

“Como primera medida necesitamos que terminen el colegio, que terminen de crecer, que dejen de ser niños para que comiencen a moverse en este complejo medio artístico, ya hay chicos de la primera temporada que están organizados, con 18 años, haciendo música y se están tirando al ruedo, no queremos que lo hagan cuando tiene 12 , 13 o 14 años porque necesitan terminar sus estudios para tomar la música como lo que es, una profesión”.

¿Cómo va esa vida de recién casado?

“Seguimos casados...(risas). Estamos muy contentos, muy amañados, llevamos varios años de convivencia y esta nueva etapa afianza la relación, hace que miremos al mismo norte, que estemos más enfocados , estamos muy contentos”.